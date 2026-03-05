Jowell y Randy: su historia y las mejores canciones del dúo

San Pedro Sula, Honduras.

En la historia de la música urbana, Jowell & Randy destaca como uno de los dúos más influyentes del reguetón tras casi un cuarto de siglo de carrera.

El dúo se formó a partir de una amistad familiar; Jowell era amigo del hermano menor de Randy y se conocieron formalmente en una fiesta para ver una pelea de boxeo de Tito Trinidad. Comenzaron a planificar su proyecto musical en el año 2000 y debutaron oficialmente en 2002.

El nombre "Los Más Sueltos"

Esto surgió espontáneamente durante su primera presentación pública en Añasco, Puerto Rico. Tras el show, unas jóvenes comentaron que eran "los más sueltos" por su energía y falta de límites en el escenario, apodo que adoptaron permanentemente.

El dúo celebra este 2026 su legado musical con eventos masivos, incluyendo conciertos que utilizan tecnología tridimensional.

A continuación te dejamos las canciones más escuchadas del dúo urbano de acuerdo con Spotify:

15. "Sé que te tengo mal":