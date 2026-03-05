Shakira y Beéle lanzan Algo tú, una fusión latina con ritmos afro

Los cantantes colombianos Shakira y Beéle lanzaron ayer miércoles Algo tú, una canción que fusiona ritmos latinos y afro e incorpora instrumentos autóctonos del Caribe, como la gaita colombiana.
El sencillo, que ambos artistas interpretaron por primera vez el sábado pasado durante el multitudinario concierto de Shakira ante más de 400.000 personas en el Zócalo de la Ciudad de México, refleja la combinación de los estilos musicales de los dos cantantes, informó el equipo de la barranquillera en un comunicado.
“Resultó en una fusión increíble de ritmos latinos y afro, con un guiño a instrumentos autóctonos y sonidos como la gaita colombiana (flauta), recordando la ciudad de Barranquilla, donde Shakira y Beéle nacieron”, señala el comunicado.
Se trata de la segunda colaboración entre ambos artistas, tras trabajar juntos en 2025 en una nueva versión del éxito global Hips Don’t Lie, junto al cantante británico Ed Sheeran, agrega la información.
Shakira tatuó a Beéle
En febrero pasado, Shakira tatuó a Beéle mientras ambos grababan un video musical en Barranquilla, ciudad natal de la cantante.
En las imágenes difundidas en redes sociales, la artista aparece con guantes negros y una máquina para tatuar mientras toma tinta y dibuja sobre la piel del cantante dentro de lo que parece ser una de las camionetas utilizadas como camerinos durante el rodaje.
Aunque no se reveló cuál fue el tatuaje, el video estuvo acompañado de la frase “coletera para toda la vida”, en referencia al término “coleto”, que anteriormente tenía una connotación negativa al referirse a una persona de mal vestir y asociada a los vicios. En el contexto de la música urbana, el término ha sido resignificado y ahora se utiliza para describir a alguien auténtico, popular y emprendedor.
En otro video divulgado por Beéle, ambos aparecen sobre el capó de un antiguo autobús. Él, con una gorra en la que se lee “la coletica nos hará libres”, le dice a Shakira: “Estoy aquí con mi coletica”, mientras ella se maquilla y saluda a la cámara.