Shakira y Beéle lanzan Algo tú, una fusión latina con ritmos afro

Bogotá

Los cantantes colombianos Shakira y Beéle lanzaron ayer miércoles Algo tú, una canción que fusiona ritmos latinos y afro e incorpora instrumentos autóctonos del Caribe, como la gaita colombiana.

El sencillo, que ambos artistas interpretaron por primera vez el sábado pasado durante el multitudinario concierto de Shakira ante más de 400.000 personas en el Zócalo de la Ciudad de México, refleja la combinación de los estilos musicales de los dos cantantes, informó el equipo de la barranquillera en un comunicado.

“Resultó en una fusión increíble de ritmos latinos y afro, con un guiño a instrumentos autóctonos y sonidos como la gaita colombiana (flauta), recordando la ciudad de Barranquilla, donde Shakira y Beéle nacieron”, señala el comunicado.

Se trata de la segunda colaboración entre ambos artistas, tras trabajar juntos en 2025 en una nueva versión del éxito global Hips Don’t Lie, junto al cantante británico Ed Sheeran, agrega la información.