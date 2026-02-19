Shakira y Beéle graban en las calles de Barranquilla video musical sobre la "coletera"

Barranquilla, Colombia.

La cantante Shakira está en su natal Barranquilla grabando un video musical con el artista de género urbano y 'afrobeats' Beéle, quien también es oriundo de esta ciudad del norte de Colombia.

Beéle publicó en sus redes sociales un video en el cual los dos aparecen sobre el capó de un antiguo autobús. Él, con una gorra en la cual se lee "la coletera nos hará libres", le dice a Shakira "estoy aquí con mi coletica", mientras ella se maquilla y saluda a la cámara.

El término "coleto", que anteriormente tenía connotación negativa al referirse a una persona de mal vestir y sumido en los vicios, en el contexto de la música urbana ha adquirido un significado más positivo al referirse a una persona auténtica, popular y emprendedora.