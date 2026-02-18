¿Sergio Mayer cobra como diputado en La Casa de los Famosos?

La participación de Sergio Mayer en La Casa de los Famosos 6, de Telemundo, generó una pregunta entre seguidores y críticos: ¿seguirá cobrando su salario como diputado federal en México mientras permanece dentro del reality show?

El actor y político mexicano actualmente ocupa un cargo como diputado federal en la Cámara de Diputados. Sin embargo, en febrero de 2026 solicitó licencia indefinida para separarse de sus funciones legislativas y poder integrarse al programa de televisión, que inició el martes 17 de febrero.

De acuerdo con la normativa legislativa, cuando un diputado pide licencia deja de ejercer formalmente el cargo durante el periodo autorizado. En ese lapso, su suplente asume las funciones parlamentarias.

En el caso de Sergio Mayer, su suplente es Luis Morales Flores, quien entró en funciones tras la aprobación de la licencia. Al asumir el cargo, también recibe la remuneración correspondiente al puesto.

El salario de un diputado federal en México ronda los 108 mil pesos mensuales netos en 2026, además de aguinaldo y otras prestaciones. No obstante, ese ingreso se otorga únicamente a quien esté en funciones.

No hemos podido validar su suscripción. Se ha realizado su suscripción, Gracias por seguir La prensa HN. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Suscribirse

Esto significa que Mayer no seguirá cobrando como diputado mientras permanezca dentro del reality show. La remuneración legislativa corresponde ahora a su suplente, conforme a lo establecido en la Constitución y el reglamento interno de la Cámara de Diputados.

FOTOGALERÍA: ¿Vuelve America’s Next Top Model? Esto se sabe

La confusión surgió en redes sociales, donde algunos usuarios cuestionaron si el legislador mantendría ambos ingresos de manera simultánea. Sin embargo, el marco legal contempla la sustitución temporal tanto en responsabilidades como en salario.

Mientras tanto, los ingresos de Mayer durante su participación en La Casa de los Famosos provendrán de su contrato con Telemundo. Es decir, recibirá una compensación económica por el uso de su imagen y su intervención en el programa.

El reality show reúne a celebridades en una casa vigilada las 24 horas del día, donde conviven, compiten y enfrentan eliminaciones semanales. La sexta temporada se estrenó recientemente y sorprendió con el regreso del también exintegrante de la primera edición.

Su reincorporación al formato televisivo ocurre en un contexto distinto, ya que ahora ostenta un cargo público, lo que intensificó el debate sobre la compatibilidad entre su función política y su carrera en el entretenimiento.

No obstante, al haber solicitado licencia indefinida, Mayer pausó formalmente su labor legislativa. Durante ese tiempo no participa en sesiones, votaciones ni actividades parlamentarias.

FOTOGALERÍA: Estos son los participantes de La Casa de los Famosos 2026