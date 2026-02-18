U2 vuelve con un EP inesperado contra la indiferencia política

Londres.

La banda de rock irlandesa U2 lanzó por sorpresa este miércoles el EP 'Days of Ash' ('Días de Ceniza') con seis canciones sobre la actual situación política del mundo, después de nueve años sin publicar música nueva.

Coincidiendo con la celebración del Miércoles de Ceniza y a escasos días del cuarto aniversario de la invasión rusa de Ucrania, la banda publicó en las plataformas digitales este trabajo discográfico, de apenas 23 minutos, que incluye colaboraciones con el cantante británico Ed Sheeran o el ucraniano Taras Topolia.

La discográfica de U2, Universal Music, precisó que la publicación es independiente y no tiene relación con cualquier álbum nuevo que pueda venir más adelante.

En una publicación en redes sociales, la banda dublinesa definió a 'Days of Ash' como una colección de cinco nuevas canciones y un poema que supone "una respuesta a la actualidad, inspirado en las numerosas personas extraordinarias y valientes que luchan en el frente por la libertad".

En esta línea, U2 especificó que cuatro de los cinco temas tratan sobre personas: una madre, un padre y una adolescente cuyas vidas fueron brutalmente truncadas, así como un soldado que preferiría cantar pero está dispuesto a morir por la libertad de su país.