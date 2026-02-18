Gira de Carín León en EE.UU. : Aliento en tiempos difíciles

Miami, Estados Unidos.

Carín León, ícono del género regional de México, confió en que su gira por Estados Unidos, 'De Sonora para el mundo', sea una "voz de aliento" para la comunidad mexicana ante lo "feo que está pasando" en migración, como la separación de familias.

"Creo que lo que más puedo es seguir apoyando, seguir sirviendo como voz de aliento y seguir haciendo música para toda nuestra raza que la está pasando mal", declaró el artista en una entrevista con EFE en Miami.

El intérprete, quien acaba de ganar por segundo año consecutivo el Grammy al mejor álbum de música mexicana, comienza el 20 de mayo en Hidalgo, ciudad de Texas fronteriza con México, una gira que incluye casi 40 fechas en Estados Unidos y una en Toronto, en Canadá.

Cuestionado sobre qué siente de que sus conciertos, en su mayoría en Texas, California y Las Vegas, sean un punto de encuentro de la comunidad mexicana ante la situación migratoria actual en Estados Unidos, el artista expresó que él busca que sus conciertos ayuden a "pasar los tragos amargos" e inspirar a las personas a superarse.

"Que mi música sirva como ejemplo de superación y pensar que todo se puede, y darle la vuelta, y tener algo dulce dentro de todo esto tan feo que está pasando", declaró.

No hemos podido validar su suscripción. Se ha realizado su suscripción, Gracias por seguir La prensa HN. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Suscribirse

El cantante, originario del estado fronterizo de Sonora, expresó que es "difícil no empatizar" al ver "todas estas separaciones de familias o ver todos estos clips de niños que los separan de sus familias" y de "modos un poco fuertes".

Un mexicano que triunfa en el corazón del country