Revelan qué provocó la muerte de la hija de Tommy Lee Jones

Se ha revelado la causa de la muerte de Victoria Jones.
La hija del actor Tommy Lee Jones falleció debido a los efectos tóxicos de la cocaína, según informó la Oficina del Médico Forense Jefe de San Francisco, California, al sitio Page Six.
Su muerte fue declarada un "accidente".
La revista People fue el primer medio en informar la noticia. En la madrugada de Año Nuevo, Victoria fue encontrada inconsciente en el piso 14 del Hotel Fairmont San Francisco, California.
"Estamos profundamente entristecidos por el incidente ocurrido en el hotel el 1 de enero de 2026", declaró un representante del hotel a Page Six en un comunicado.
"Nuestras más sinceras condolencias a la familia y seres queridos en este momento tan difícil. El equipo del hotel está cooperando activamente y apoyando a las autoridades policiales en el marco de la investigación en curso".
Lamentable
Inicialmente, la persona creyó que Victoria estaba desmayada y ebria y alertó al personal del hotel.
Sin embargo, tras la llamada a los paramédicos alrededor de las 2:52 a. m., hora local, Victoria fue declarada muerta en el lugar. Tenía 34 años.
El 1 de enero, un portavoz del departamento de bomberos confirmó a Page Six que "según los registros del CAD, se dieron instrucciones a los transeúntes para realizar RCP".
Las autoridades del Departamento de Policía de San Francisco informaron al Daily Mail que llegaron al hotel a las 3:14 a. m.
En ese momento, la policía afirmó no sospechar de ningún delito y que no se encontró parafernalia de drogas en el lugar. Tampoco había indicios de que su muerte fuera un suicidio.
Se desconoce si Victoria, quien vivía en San Antonio, Texas, se hospedaba en el hotel ni cómo llegó al piso 14.