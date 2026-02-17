Revelan qué provocó la muerte de la hija de Tommy Lee Jones

Estados Unidos.

Se ha revelado la causa de la muerte de Victoria Jones.

La hija del actor Tommy Lee Jones falleció debido a los efectos tóxicos de la cocaína, según informó la Oficina del Médico Forense Jefe de San Francisco, California, al sitio Page Six.

Su muerte fue declarada un "accidente".

La revista People fue el primer medio en informar la noticia. En la madrugada de Año Nuevo, Victoria fue encontrada inconsciente en el piso 14 del Hotel Fairmont San Francisco, California.

"Estamos profundamente entristecidos por el incidente ocurrido en el hotel el 1 de enero de 2026", declaró un representante del hotel a Page Six en un comunicado.

"Nuestras más sinceras condolencias a la familia y seres queridos en este momento tan difícil. El equipo del hotel está cooperando activamente y apoyando a las autoridades policiales en el marco de la investigación en curso".