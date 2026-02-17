J Balvin destaca como el único artista en Forbes Colombia 2026

En ese contexto, un nombre del entretenimiento sobresale con fuerza: J Balvin, quien figura como el único artista incluido en la lista.

El ranking cobra especial relevancia debido a que 2026 estará atravesado por factores determinantes como las elecciones presidenciales y legislativas, el Mundial de Fútbol de la FIFA, un complejo panorama macroeconómico y la ejecución de megaproyectos de infraestructura en las principales regiones del país.

La revista Forbes Colombia presentó su esperado listado de los 26 líderes que marcarán la agenda del país durante 2026, una selección que reúne a las figuras que, desde distintos frentes, influirán en las decisiones políticas, económicas, empresariales, culturales y sociales de Colombia en un año decisivo para su futuro.

Según explica Forbes Colombia, el balance de 2025 mostró señales de reactivación económica, pero también dejó en evidencia desafíos estructurales que el país deberá enfrentar en los próximos años.

La inflación cerró en 5,1%, aún lejos de la meta del Banco de la República (3%), aunque con una mejoría frente a periodos anteriores. No obstante, las proyecciones para 2026 se ajustaron al alza, con incrementos de hasta 250 puntos básicos, principalmente por el aumento inesperado del 23,7% del salario mínimo.

Este escenario llevó al Banco de la República a retomar una política monetaria restrictiva. En enero, la Junta Directiva decidió aumentar en 100 puntos básicos la tasa de intervención, que pasó de 9,25% a 10,25%, como respuesta a las persistentes presiones inflacionarias y al deterioro de los equilibrios macroeconómicos.

A esto se suma un déficit fiscal histórico, superior al 7% del PIB, tras el aumento del gasto público y las dificultades del Gobierno para alcanzar sus metas de recaudo, luego de que la Corte Constitucional suspendiera temporalmente la emergencia económica con la que se esperaba recaudar $11 billones en impuestos.

En paralelo, 2026 estará marcado por un evento global con alto impacto económico y social: el Mundial de Fútbol de la FIFA, que se disputará entre junio y julio en Canadá, Estados Unidos y México, y que reunirá por primera vez a 48 selecciones, entre ellas la selección Colombia.

El certamen promete dinamizar desde la economía popular hasta los grandes conglomerados empresariales, los medios de comunicación y el mercado de apuestas.

A nivel interno, también se ejecutarán importantes obras de infraestructura en ciudades como Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Cartagena, mientras los líderes regionales enfrentan el reto de administrar presupuestos históricos en medio de un clima político agitado.

Sin embargo, el hecho más determinante del año será la elección de presidente, Senado y Cámara de Representantes, cuyos resultados comenzarán a regir a partir del 20 de julio y el del mandatario desde el 7 de agosto, definiendo el rumbo del país durante los próximos cuatro años.