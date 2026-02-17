Captan a Sofía Vergara besando a un reconocido actor español, ¿nuevo romance?

Sofía Vergara ha vuelto a ser noticia y en esta ocasión no fue por un baile o una foto sensual, sino que por nuevos rumores que la vinculan con el actor español Manuel Vega, quienes al parecer tuvieron una especie de cita y encendieron la incertidumbre en el mundo del espectáculo y sus seguidores.

Vergara está en una etapa de su vida marcada por la libertad y la soltería, luego de su divorcio con Joe Manganiello. La actriz no le debe explicaciones a nadie y por ello disfruta de la compañía de quien ella quiera.

La pareja de Vergara con Vega fue vista saliendo del exclusivo Chateau Marmont en Los Ángeles, un lugar emblemático para los encuentros de primer nivel en Hollywood y que generó una ola de rumores en las redes sociales.

Los informes indican que antes de despedirse y tomar caminos separados, compartieron un cálido abrazo y un beso que ha encendido las alarmas sobre un posible nuevo romance.

A sus 53 años, la actriz lució impecable con un look algo casual, compuesto por una blusa de seda negra, jeans azules, chaqueta de cuero marrón y tacones altos.