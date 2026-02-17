Miley Cyrus tendrá un especial por los 20 años de Hannah Montana en Disney+

En 2026 se cumplen veinte años del estreno de Hannah Montana, la serie que cambió la televisión juvenil y lanzó a Miley Cyrus al estrellato.

Para celebrarlo, Disney+ estrenará el 24 de marzo un especial, según han confirmado a través de Instagram, que podría suponer el regreso de la artista al universo que definió su carrera.

Desde que Disney Channel emitiera por primera vez Hannah Montana en 2006, la historia de la adolescente con doble identidad se convirtió en un icono generacional.

No solo redefinió la ficción juvenil, sino que abrió la puerta a una nueva forma de entender la música, la moda y el star system adolescente.

A lo largo de cuatro temporadas, dos películas y una banda sonora que generó múltiples discos de oro y platino, la serie consolidó un fenómeno global sin precedentes.

Su mezcla de humor, música pegadiza y el carisma de Cyrus creó una conexión emocional duradera con el público que ahora, veinte años después, vuelve a reactivarse con esta celebración.

El anuncio del especial ha llegado en un momento cargado de expectación. A lo largo de los últimos meses, Miley Cyrus había dejado caer varias pistas en entrevistas y apariciones públicas, insinuando que algo importante estaba en marcha para conmemorar el aniversario.

Su ya célebre frase “se ve el flequillo”, un guiño al icónico peinado de Hannah, avivó la nostalgia de los fans en redes sociales. Aunque evitó revelar detalles, sí confirmó que ella y su equipo trabajaban en un proyecto que hiciera sentir vistos a quienes crecieron con la serie. Su intención, dijo, es crear algo "realmente especial" y significativo para ese público que la ha acompañado desde el inicio.

El especial aspira a ser una carta de amor a los fans, recordando que Hannah Montana no fue simplemente una serie, sino un punto de encuentro emocional para millones de jóvenes alrededor del mundo.

A medida que se acerca el 24 de marzo, la expectación crece. Las redes sociales se han llenado de recuerdos, montajes, teorías y mensajes de agradecimiento hacia Miley Cyrus.

Quienes siguieron la serie desde su estreno, así como una nueva generación que la ha descubierto a través de Disney+, esperan un especial que combine emociones, memoria y quizá alguna sorpresa inesperada.