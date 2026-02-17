Gira de Shakira deja 110 millones de dólares en El Salvador

San Salvador.

El Gobierno de El Salvador estima en unos 110 millones de dólares el beneficio económico generado por los cinco conciertos de la “Residencia Centroamericana” de Shakira en el país, informó este martes 17 de febrero la Presidencia en un comunicado.

“Con base en la asistencia efectiva registrada, la ocupación de la capacidad de alojamiento y los patrones de gasto observados en eventos masivos comparables en América Latina, el impacto económico total asociado a la Residencia Centroamericana del World Tour Las Mujeres Ya No Lloran de Shakira se proyecta en torno a los 110 millones, como estimación central”, indicó la nota oficial.

Según el Gobierno salvadoreño, “este resultado confirma que los eventos internacionales de gran escala se han convertido en un motor estratégico de dinamización económica, generación de empleo y proyección internacional positiva para El Salvador”.

De acuerdo con la información oficial, a los cinco conciertos asistieron unas 144,000 personas, con las fechas “totalmente agotadas” y una “importante presencia” de visitantes extranjeros.

Esto derivó, siempre según el comunicado, en que durante los días del evento la ocupación hotelera alcanzara el 100 % en la zona metropolitana de San Salvador y sus alrededores, mientras que en otros destinos turísticos llegó al 80 %.