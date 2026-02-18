El actor James Van Der Beek y su esposa renovaron sus votos matrimoniales días antes de su fallecimiento en una ceremonia "simple, hermosa y conmovedora", según ha revelado a People la viuda del actor.

Van Der Beek , conocido por su papel en 'Dawson Crece' ('Dawson’s Creek'), falleció el pasado 11 de febrero tras padecer un cáncer de colón. Se casó con Kimberly Van Der Beek por primera vez en 2010 en Tel Aviv y tienen seis hijos juntos.

"Lo decidimos dos días antes. Nuestros amigos nos compraron anillos nuevos, llenaron nuestro dormitorio con flores y velas y renovamos nuestros votos desde la cama", señaló Kimberly a la revista People.

Varios familiares y amigos estuvieron presentes en persona, mientras que otros siguieron la ceremonia por una llamada virtual.