¡No aprende! Shia LaBeouf sale de prisión y vuelve a la fiesta de Mardi Gras

Shia LaBeouf volvió a festejar en el Mardi Gras de Nueva Orleans inmediatamente después de su reciente arresto. El actor salió de la cárcel el martes por la mañana tras ser arrestado y acusado de dos cargos de agresión simple tras verse involucrado en una pelea callejera. LaBeouf le dijo a un paparazzi: "Déjame en paz, hermano", antes de salir a correr, según imágenes obtenidas por el Daily Mail. Luego caminó tres kilómetros para llegar a la ruta del desfile del Mardi Gras y se puso una camisa nueva y gafas de sol que compró en el VooDoo Mart, informó el medio británico. El protagonista de "Transformers" fue fotografiado bebiendo cerveza y tomándose fotos con los fans mientras se mezclaba con la multitud.

La estrella de "Holes", de 39 años, fue arrestado la madrugada del martes. Antes del arresto, LaBeouf fue golpeado afuera de un bar de Nueva Orleans, según imágenes obtenidas por TMZ. En el video, se le ve sin camisa y rodando por el suelo con un solo zapato puesto mientras cuatro hombres lo sujetaban. Pero mientras LaBeouf luchaba por ponerse de pie nuevamente, un hombre apareció en escena y le propinó dos puñetazos en la cara mientras le advertía al actor que se quedara en el suelo. "¡Te vamos a dar una paliza, muchacho!", le gritaba un hombre. "¡Tranquilo!". "¡Deja de hacer eso!", le gritó otra persona en la cara a LaBeouf mientras este se incorporaba en la calle. "¡Tienes que dejar de hacer eso!".

El medio TMZ también obtuvo imágenes del actor siendo atendido por paramédicos tras el altercado, aunque aún no se sabe qué provocó la confrontación que se volvió física. Según informes de Hollywood Reporter, Shia está en Nueva Orleans desde el jueves para las celebraciones del Mardi Gras. Esta no es la primera vez que el actor tiene problemas con la ley. Shia es conocido por ser uno de los artistas más conflicitivos de Hollywood y ha sido arrestado en numerosas ocasiones por conducir bajo los efectos del alcohol y otras sustancias. Él mismo ha admitido que es alcohólico y que ha estado en tratamiento para superar sus adicciones.