Shia LaBeouf y Mia Goth están separados desde hace un año

Shia LaBeouf y su esposa Mia Goth se separaron discretamente hace casi un año, según informó una fuente en exclusiva al sitio Page Six. Se desconoce si ya han solicitado el divorcio.
Otra fuente también nos informa que la estrella de "Transformers" se mudó a Nueva Orleans tras la ruptura para estar más cerca de su familia.
La noticia de su reciente separación surgió después de que Shia LaBeouf, de 39 años, fuera arrestado en la ciudad de Nueva Orleans, en el estado de Luisiana, este martes por la madrugada, tras supuestamente involucrarse en una pelea mientras celebraba el Mardi Gras, un festival muy importante en esta zona.
Los actores se conocieron por primera vez en el set de "Nymphomaniac: Vol. II", el debut cinematográfico de Goth, y posteriormente se casaron en una ceremonia en Las Vegas en 2016; incluso transmitieron su enlace en TMZ.
Debutaron en la alfombra roja dos años después con su película "Fury" en Londres, pero en 2015 fueron filmados durante una fuerte discusión en Alemania.
La pareja se separó en 2018, y un representante declaró entonces a Page Six: "Shia y Mia han solicitado el divorcio. La separación es amistosa y todos los detalles del proceso se mantendrán en privado".
Sin embargo, fueron vistos de nuevo con anillos de boda en marzo de 2020 mientras paseaban juntos en bicicleta por Los Ángeles. Ninguno de los dos confirmó la reconciliación en ese momento. Tras varios altibajos, dieron la bienvenida a un hijo en 2022.
Ese mismo año, el ex actor de Disney le dijo a Jon Bernthal en una entrevista: "Mía Goth me salvó la vida... Estuvo presente para mí en un momento en el que no merecía tener a nadie en mi vida, especialmente a ella... Me dio esperanza cuando estaba agotado".
La noticia de su ruptura llega poco después de que el actor de "Holes" fuera acusado de dos cargos de agresión simple.
Shia permaneció tras las rejas en la prisión de Orleans Parish, en Luisiana, el martes por la mañana, donde se encontraba recluido sin fianza y tendría que comparecer ante un juez hoy a las 15:00 hora local. TMZ obtuvo imágenes del actor sin camisa siendo atendido por paramédicos tras el presunto altercado. Aún se desconoce qué provocó la supuesta pelea.
El actor, quien ha hablado abiertamente sobre su proceso de sobriedad durante años, se encontraba en la ciudad desde el jueves para las celebraciones del Mardi Gras, según The Hollywood Reporter.