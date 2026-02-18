Shia LaBeouf se burla de su arresto al bailar con sus documentos en la boca

Estados Unidos.

Shia LaBeouf se burló de su arresto por agresión bailando con sus papeles de la cárcel durante las celebraciones del Mardi Gras en Nueva Orleans.

La estrella de "Holes" presumió de sus papeles ante una cámara antes de metérselos en la boca y mover los brazos y bailar de forma divertida, según imágenes obtenidas por WGNO, una estación de televisión de Nueva Orleans.

LaBeouf, quien lucía varios collares de colores, muy característicos en este carnaval, parecía estar de buen humor a pesar de haber sido liberado de la cárcel sin fianza apenas unas horas antes.

El protagonista de "Transformers", de 39 años, fue arrestado y acusado de dos cargos de agresión simple por involucrarse en una pelea en un bar alrededor de las 00:45 del martes.

Las imágenes obtenidas por TMZ muestran al actor en medio de una acalorada discusión a las afueras de un bar, golpeándose la cabeza contra la cara de otro hombre.

No hemos podido validar su suscripción. Se ha realizado su suscripción, Gracias por seguir La prensa HN. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Suscribirse

Otro clip publicado por el medio lo muestra sin camisa y con un zapato faltante mientras varios hombres lo arrojan al suelo.