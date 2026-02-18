Shia LaBeouf se burla de su arresto al bailar con sus documentos en la boca

Shia LaBeouf se burló de su arresto por agresión bailando con sus papeles de la cárcel durante las celebraciones del Mardi Gras en Nueva Orleans.
La estrella de "Holes" presumió de sus papeles ante una cámara antes de metérselos en la boca y mover los brazos y bailar de forma divertida, según imágenes obtenidas por WGNO, una estación de televisión de Nueva Orleans.
LaBeouf, quien lucía varios collares de colores, muy característicos en este carnaval, parecía estar de buen humor a pesar de haber sido liberado de la cárcel sin fianza apenas unas horas antes.
El protagonista de "Transformers", de 39 años, fue arrestado y acusado de dos cargos de agresión simple por involucrarse en una pelea en un bar alrededor de las 00:45 del martes.
Las imágenes obtenidas por TMZ muestran al actor en medio de una acalorada discusión a las afueras de un bar, golpeándose la cabeza contra la cara de otro hombre.
Otro clip publicado por el medio lo muestra sin camisa y con un zapato faltante mientras varios hombres lo arrojan al suelo.
Altercado en el Festival de Mardi Gras
El Departamento de Policía de Nueva Orleans informó al sitio Page Six que Shia LaBeouf supuestamente estaba causando disturbios y volviéndose cada vez más agresivo en un negocio de Royal Street.
Un empleado intentó expulsar al señor Shia LaBeouf del establecimiento, declaró la policía. Una vez retirado del edificio, la víctima reportó haber sido golpeada por LaBeouf, quien la agredió con los puños cerrados varias veces.
La estrella de "Transformers", quien ya había hablado abiertamente sobre su sobriedad, supuestamente regresó después, "actuando de forma más agresiva", y con "varias personas intentaron sujetarlo".
Sin embargo, LaBeouf presuntamente "golpeó a la misma víctima" y a una segunda en la nariz.
Los clientes del bar lo sujetaron hasta que llegó la policía al lugar.
La estrella de "Fury" fue trasladada al hospital para recibir tratamiento por sus heridas no identificadas antes de ingresar en prisión.
Horas más tarde fue liberado y regresó al carnaval de Mardi Gras para seguir festejando.