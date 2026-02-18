La voz latina de Shrek busca regresar en la quinta película

Alfonso Obregón Inclán, reconocido actor de doblaje mexicano y voz emblemática de Shrek en Latinoamérica, inició una campaña en redes sociales para recuperar su papel en la quinta entrega de la saga animada. Bajo el hashtag #MiOgroFavorito, el intérprete pidió respaldo a los seguidores del personaje y aseguró que no busca cobrar lo mismo que Mike Myers, voz original en inglés, sino “lo justo” por su trabajo.

La iniciativa comenzó con una serie de videos publicados en sus cuentas oficiales, en los que adapta frases del ogro verde para invitar al público a sumarse al movimiento. En sus mensajes, Obregón apeló a la nostalgia y al peso que ha tenido el doblaje latino en la identidad del personaje.

El actor planteó tres condiciones para su eventual regreso: reconocimiento visible como la voz oficial de Shrek en Latinoamérica, dirección del doblaje latino de la película y un pago acorde con su trayectoria.

La polémica sobre su continuidad surgió en 2025, cuando circularon rumores de que no sería convocado para la nueva producción. A esto se sumaron controversias personales que afectaron su imagen pública y generaron incertidumbre sobre su participación en el proyecto.

Hasta el momento, DreamWorks Animation y Universal Pictures no han confirmado oficialmente al elenco del doblaje latino.