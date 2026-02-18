La voz latina de Shrek busca regresar en la quinta película

Alfonso Obregón Inclán, reconocido actor de doblaje mexicano y voz emblemática de Shrek en Latinoamérica, inició una campaña en redes sociales para recuperar su papel en la quinta entrega de la saga animada. Bajo el hashtag #MiOgroFavorito, el intérprete pidió respaldo a los seguidores del personaje y aseguró que no busca cobrar lo mismo que Mike Myers, voz original en inglés, sino “lo justo” por su trabajo.
La iniciativa comenzó con una serie de videos publicados en sus cuentas oficiales, en los que adapta frases del ogro verde para invitar al público a sumarse al movimiento. En sus mensajes, Obregón apeló a la nostalgia y al peso que ha tenido el doblaje latino en la identidad del personaje.
El actor planteó tres condiciones para su eventual regreso: reconocimiento visible como la voz oficial de Shrek en Latinoamérica, dirección del doblaje latino de la película y un pago acorde con su trayectoria.
La polémica sobre su continuidad surgió en 2025, cuando circularon rumores de que no sería convocado para la nueva producción. A esto se sumaron controversias personales que afectaron su imagen pública y generaron incertidumbre sobre su participación en el proyecto.
Hasta el momento, DreamWorks Animation y Universal Pictures no han confirmado oficialmente al elenco del doblaje latino.
La secuela de Shrek
Las productoras anunciaron que Shrek 5 se estrenará en cines el 23 de diciembre de 2026, fecha que coincide con el 25 aniversario de la primera película. La nueva historia presentará versiones más maduras de los personajes principales.
En el elenco original en inglés regresarán Mike Myers como Shrek, Eddie Murphy como Burro y Cameron Diaz como Fiona.
En el caso del doblaje latino, Eugenio Derbez confirmó su regreso como la voz de Burro. Sin embargo, Alfonso Obregón y Dulce Guerrero, voz de Fiona en entregas anteriores, han señalado que no han sido convocados oficialmente, lo que ha generado preocupación entre seguidores de la franquicia.
Trayectoria de Alfonso Obregón
Además de Shrek, Obregón ha dado voz a personajes como Kakashi Hatake en Naruto, Ren Höek en Ren & Stimpy, Bugs Bunny en producciones de Looney Tunes y Donkey Kong en la serie animada homónima.
Su trabajo lo ha posicionado como una de las figuras más reconocidas del doblaje en México y América Latina.
La campaña impulsada por Alfonso Obregón evidencia la relevancia del doblaje latino en la construcción cultural de personajes internacionales. Mientras DreamWorks avanza en la producción de la quinta entrega, la respuesta del público podría influir en las decisiones finales sobre el elenco de voces en español.