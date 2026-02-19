Peter Greene murió por un disparo accidental en Nueva York

El actor Peter Greene, reconocido por interpretar a villanos como el sádico guardia de seguridad Zed en Pulp Fiction, murió tras dispararse accidentalmente en la axila, informó el miércoles el médico forense de la ciudad de Nueva York.

Greene fue hallado muerto el 12 de diciembre en su apartamento del Lower East Side de Manhattan. Tenía 60 años. La causa del fallecimiento se dio a conocer dos meses después.

El médico forense determinó que la muerte se debió a una herida de bala en la axila izquierda que lesionó la arteria braquial, responsable de irrigar sangre al brazo. La oficina concluyó que se trató de un accidente y no proporcionó más detalles.

Nacido en Montclair, Nueva Jersey, Greene desarrolló una carrera marcada por la interpretación de personajes antagonistas. En 1994 dio vida a Zed en Pulp Fiction, dirigida por Quentin Tarantino, un personaje contratado para torturar a figuras interpretadas por Bruce Willis y Ving Rhames.

Ese mismo año encarnó a Dorian en La Máscara, junto a Jim Carrey y Cameron Diaz. También participó en producciones como Laws of Gravity (1992) y Clean, Shaven (1993), donde interpretó a un hombre con esquizofrenia sospechoso de asesinato.

No hemos podido validar su suscripción. Se ha realizado su suscripción, Gracias por seguir La prensa HN. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Suscribirse

A lo largo de su trayectoria intervino en películas como Sospechosos habituales y Día de entrenamiento, entre otras.

Según Edwards —cuya relación con el actor no fue precisada en la información disponible—, Greene trabajaba en dos proyectos al momento de su muerte, incluido un documental sobre la retirada de fondos del gobierno federal a la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional.