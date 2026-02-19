Muere Lil Poppa a los 25 años; investigan causa del deceso

El rapero de Jacksonville Lil Poppa, cuyo nombre real era Janarious Mykel Wheeler, murió a los 25 años, confirmó la Oficina del Médico Forense del Condado de Fulton, Giorgia, Estados Unidos.

Wheeler fue declarado muerto a las 11:23 a. m. del miércoles en el condado de Fulton, según el informe oficial. La entidad indicó que la causa y la forma de la muerte permanecen bajo investigación.

Lil Poppa residía en Jacksonville, Florida, y formaba parte del Collective Music Group (CMG), sello fundado por Yo Gotti. En los últimos años lanzó temas como Love & War, Mind Over Matter y HAPPY TEARS, de acuerdo con TMZ.

El artista, considerado una figura en ascenso dentro del rap sureño, había estrenado recientemente el sencillo Out Of Town Bae. También tenía previsto presentarse en Nueva Orleans en marzo.

Tras conocerse la noticia, fanáticos y amigos expresaron su pesar en redes sociales. “Dime que no es verdad”, escribió un seguidor en Instagram mientras circulaban versiones sobre su fallecimiento.