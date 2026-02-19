Muere Lil Poppa a los 25 años; investigan causa del deceso

El rapero de Jacksonville Lil Poppa, cuyo nombre real era Janarious Mykel Wheeler, murió a los 25 años, confirmó la Oficina del Médico Forense del Condado de Fulton, Giorgia, Estados Unidos.
Wheeler fue declarado muerto a las 11:23 a. m. del miércoles en el condado de Fulton, según el informe oficial. La entidad indicó que la causa y la forma de la muerte permanecen bajo investigación.
Lil Poppa residía en Jacksonville, Florida, y formaba parte del Collective Music Group (CMG), sello fundado por Yo Gotti. En los últimos años lanzó temas como Love & War, Mind Over Matter y HAPPY TEARS, de acuerdo con TMZ.
El artista, considerado una figura en ascenso dentro del rap sureño, había estrenado recientemente el sencillo Out Of Town Bae. También tenía previsto presentarse en Nueva Orleans en marzo.
Tras conocerse la noticia, fanáticos y amigos expresaron su pesar en redes sociales. “Dime que no es verdad”, escribió un seguidor en Instagram mientras circulaban versiones sobre su fallecimiento.
Trayectoria musical de Lil Poppa
Lil Poppa, cuyo nombre real era Janarious Mykel Wheeler, fue un rapero estadounidense originario de Jacksonville, Florida. Se distinguió por un estilo narrativo y lírico cargado de emoción, en el que relataba experiencias personales y vivencias de su comunidad.
Comenzó a ganar notoriedad con temas independientes como Purple Hearts, que acumuló millones de reproducciones en YouTube gracias a su autenticidad.
Posteriormente firmó con Interscope Records, lo que amplió su proyección dentro de la industria musical.
Publicó varios proyectos, entre ellos la serie de mixtapes Under Investigation y el álbum Almost Normal Again (2025), compuesto por 16 canciones.
Sus canciones más populares son: Purple Hearts, uno de sus primeros éxitos virales. Out of Town Bae, sencillo lanzado días antes de su fallecimiento. Eternal Living y Nightmare on Elm Street, temas representativos de su estilo introspectivo. Stop Going M.I.A. y Quiet Storm, con amplia difusión en plataformas digitales.
Trabajó con artistas como Yo Gotti y otros exponentes del rap sureño. También participó en proyectos colectivos dentro de su sello discográfico, fortaleciendo su presencia en la escena del hip-hop.