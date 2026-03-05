Los Óscar estrenan premio a dirección de casting en su 98.ª edición

Los Ángeles (EE.UU.)

Los responsables del elenco de filmes como Hamnet, O Agente Secreto y One Battle After Another competirán por primera vez por el Óscar a mejor dirección de casting, categoría que debuta este año y que reconoce oficialmente el trabajo detrás de la construcción de un reparto.

En febrero de 2024, la Academia de Hollywood anunció que la 98.ª edición de los Óscar incluiría una nueva categoría, la primera en incorporarse desde la creación del premio a mejor película animada en 2001, cuyo primer ganador fue Shrek.

No obstante, la inclusión de la rama de directores de casting dentro de la Academia en 2013 ya supuso un avance importante, tras varios años de presiones para reconocer una de las labores esenciales de la producción cinematográfica que carecía de reconocimiento propio dentro de la institución.

Antes de esa fecha, los directores de casting que formaban parte de la Academia no podían votar. La creación de la rama les permitió participar en la elección de las categorías generales.

Aun así, seguían sin contar con un premio que valorara específicamente su trabajo, algo que finalmente se corrige con la incorporación del galardón a mejor dirección de casting en esta edición.

Antes de la creación oficial de la categoría, algunos profesionales del área ya habían sido reconocidos por la Academia. El primero fue Lynn Stalmaster, responsable de elencos en películas como First Blood (1982), protagonizada por Sylvester Stallone, quien recibió en 2016 un Óscar honorífico por su trayectoria.

Posteriormente, Juliet Taylor obtuvo una estatuilla honorífica en 2024 por su contribución al cine. Taylor ha estado detrás del reparto de títulos como Sleepless in Seattle, dirigida por Nora Ephron, y Midnight in Paris, de Woody Allen.