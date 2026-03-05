Los Óscar estrenan premio a dirección de casting en su 98.ª edición

Los responsables del elenco de filmes como Hamnet, O Agente Secreto y One Battle After Another competirán por primera vez por el Óscar a mejor dirección de casting, categoría que debuta este año y que reconoce oficialmente el trabajo detrás de la construcción de un reparto.
En febrero de 2024, la Academia de Hollywood anunció que la 98.ª edición de los Óscar incluiría una nueva categoría, la primera en incorporarse desde la creación del premio a mejor película animada en 2001, cuyo primer ganador fue Shrek.
No obstante, la inclusión de la rama de directores de casting dentro de la Academia en 2013 ya supuso un avance importante, tras varios años de presiones para reconocer una de las labores esenciales de la producción cinematográfica que carecía de reconocimiento propio dentro de la institución.
Antes de esa fecha, los directores de casting que formaban parte de la Academia no podían votar. La creación de la rama les permitió participar en la elección de las categorías generales.
Aun así, seguían sin contar con un premio que valorara específicamente su trabajo, algo que finalmente se corrige con la incorporación del galardón a mejor dirección de casting en esta edición.
Antes de la creación oficial de la categoría, algunos profesionales del área ya habían sido reconocidos por la Academia. El primero fue Lynn Stalmaster, responsable de elencos en películas como First Blood (1982), protagonizada por Sylvester Stallone, quien recibió en 2016 un Óscar honorífico por su trayectoria.
Posteriormente, Juliet Taylor obtuvo una estatuilla honorífica en 2024 por su contribución al cine. Taylor ha estado detrás del reparto de títulos como Sleepless in Seattle, dirigida por Nora Ephron, y Midnight in Paris, de Woody Allen.
Los primeros nominados
El nuevo galardón, que será televisado junto a las otras 23 categorías, distinguirá el trabajo de los directores de casting, responsables de concebir y conformar los elencos de una producción. Su labor abarca desde la búsqueda de nuevos talentos hasta la selección de intérpretes consolidados y la construcción de la química entre personajes, un elemento central en la creación cinematográfica.
La Academia evaluará la colaboración significativa con el director y los productores en la selección del elenco, reconociendo este trabajo como una función creativa fundamental y diferenciándola de una labor meramente técnica.
Nina Gold (Hamnet), Jennifer Venditti (Marty Supreme), Cassandra Kulukundis (One Battle After Another), Gabriel Domingues (O Agente Secreto) y Francine Maisler (Sinners) conforman la primera generación de nominados en esta categoría.
Los cinco trabajaron en películas que, además de contar con intérpretes nominados en categorías actorales, también aspiran al Óscar a mejor película, el galardón más importante de la noche.
Gold fue responsable del reparto de la nueva cinta de Chloé Zhao, encabezado por Jessie Buckley y Paul Mescal. Venditti, reconocida también por su trabajo en la serie Euphoria, reunió a intérpretes como Timothée Chalamet, Odessa A’zion y Fran Drescher.
Por su parte, a Kulukundis se le atribuye el elenco de la nueva película de Paul Thomas Anderson, integrado por Leonardo DiCaprio, Benicio del Toro y Teyana Taylor.
El brasileño Gabriel Domingues reunió a Wagner Moura, Udo Kier y Gabriel Leone en el más reciente proyecto de Kleber Mendonça Filho.
Finalmente, Francine Maisler —responsable del casting en filmes ganadores del Óscar como Birdman y The Revenant— estuvo detrás del reparto de Sinners, protagonizada por Michael B. Jordan y Hailee Steinfeld.
Los ganadores de la 98.ª edición de los Óscar se darán a conocer el 15 de marzo, durante la transmisión en directo de la ceremonia por la cadena ABC y la plataforma Hulu.
Sinners parte como la película más nominada de esta edición, con 16 candidaturas, seguida por One Battle After Another, que opta a 13 galardones.