Los Iracundos están listos para deleitar al público sampedrano

San Pedro Sula, Honduras.

Varias generaciones crecieron escuchando la música de Los Iracundos, la icónica banda que tuvo sus orígenes en Paysandú, Uruguay, a finales de los años 50. Hermosas melodías como “Te lo pido de rodillas”, “Tú con él”, “Apróntate a vivir” y “Puerto Montt”, entre muchas más, fueron parte del repertorio que escucharon abuelos, padres e hijos durante décadas, y que aún viven presentes en sus memorias. Esta noche será ideal para rememorar todas esas piezas románticas que han quedado plasmadas en la historia de la música latinoamericana. Y es que una nueva generación de músicos de Los Iracundos se presentará este jueves 5 de marzo en el Colegio de Ingenieros de esta ciudad, a partir de las 9:00 pm, para deleitar al público sampedrano. Los músicos uruguayos regresan a Honduras luego de presentarse en San Pedro Sula en mayo de 2025, durante un festival especial dedicado a las madres hondureñas. En aquel entonces, el evento se llevó a cabo con gran éxito en el estadio Olímpico de la capital industrial. Desde el pasado lunes ya están en el país preparándose para el espectáculo que prometen ofrecer esta noche. En una entrevista exclusiva con LA PRENSA, Christian Matías Izquierdo, vocalista de la agrupación, Richard La Nasa, guitarrista, y Eduardo Ilardia, tecladista, compartieron más detalles de lo que se vivirá esta noche, así como de sus proyectos.

P: Christian, esta es la primera vez que vienes a Honduras y queremos saber, ¿Qué te ha parecido la experiencia en nuestro país y qué expectativas tienes para esta noche? CI: Bueno, primero que nada es un gusto estar acá en su programa, y bueno estamos muy entusiasmados, la verdad. En mi caso, como bien decías, es la primera vez que me toca venir aquí a Honduras. Lo que venimos viviendo en otros países, la verdad, esperamos que se viva aquí y, bueno, si me preguntás del show, sin duda le vamos a dejar un espectáculo que va a quedar en el recuerdo de toda la gente de Honduras, sin duda. P. Recientemente realizaron una gira por EUA, y también tienen más conciertos después, cuéntenos más sobre esto. RL: Llegamos de una gira que hicimos en febrero en Estados Unidos. Hicimos prácticamente gran parte de la costa este, con shows en Miami, Orlando, Tampa, Atlanta, Nueva York y Nueva Jersey. Y bueno, como todos los años, para el mes del amor y la amistad, recorriendo todas las comunidades latinas que hay en Estados Unidos y, por supuesto, que nos encontramos con hondureños allá en EUA también. Pero también es muy lindo para nosotros venir acá a Honduras, a recorrer el país y la gente que está aquí en Honduras. Y bueno, nuestra gira sigue. La semana que viene nos regresamos a Uruguay, y a mediados de marzo vamos a Bolivia. En abril estaremos en Ecuador y vamos a estar haciendo shows en Argentina también. En mayo tenemos varios shows programados también en Perú. Así que bueno, por suerte estamos con mucha actividad musical para estos próximos meses.

P. También contarán con la participación de Germaín de la Fuente como invitado especial, ¿Qué nos pueden adelantar sobre esto? EI: Bueno, el show en total, incluyendo la presentación de Germaín de la Fuente, que es la voz original de Los Ángeles Negros, otra gran agrupación, si mal no recuerdo, tiene una duración de tres horas. Germaín tendrá una presentación un poco más corta que la de Los Iracundos, pero bueno, van a ser tres horas de show que el público va a poder disfrutar con los éxitos de Los Ángeles Negros en la voz de Germaín y también de Los Iracundos. Siempre hacemos nosotros un mix, repasando un poquito toda la historia de Los Iracundos y la discografía. Lamentablemente no nos alcanza el tiempo para tocar todas las canciones que la gente quisiera escuchar, pero hacemos un recorrido general por los grandes éxitos.