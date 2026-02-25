Shakira, nominada al Salón de la Fama del Rock & Roll en EE.UU.

Nueva York.

Shakira fue nominada este miércoles por primera vez para ingresar al Salón de la Fama del Rock & Roll junto a otros artistas como Mariah Carey, Iron Maiden, Oasis y New Edition.

Entre los 17 nominados también figuran The Black Crowes, Jeff Buckley, Phil Collins, Melissa Etheridge, Lauryn Hill, Billy Idol, INXS, Joy Division/New Order, P!NK, Sade, Luther Vandross y Wu-Tang Clan.

La cantante colombiana es la única artista latina que figura entre los candidatos de esta edición, un año después de que la banda mexicana Maná se convirtiera en el primer grupo que canta en español en ser nominado al Salón en casi una década.

Finalmente la agrupación no fue incluida.

Para ser candidatos a ingresar en el Salón de la Fama del Rock & Roll deben haber pasado 25 años desde el lanzamiento de su primera grabación.

El Salón de la Fama del Rock & Roll elige a sus miembros mediante un proceso de nominación realizado por un comité de expertos y una votación final de más de 1,200 personas (artistas, historiadores y miembros de la industria).

Cada año, el Salón de la Fama selecciona a un grupo de artistas que usualmente oscila entre 5 y 7 nombres dentro de la categoría principal de "Intérpretes" (Performers). Sin embargo, el número total de inducidos por año puede ser mayor (llegando a ser entre 12 y 16 personas o bandas) si se suman las categorías especiales.

Para la edición de 2025, un total de 13 artistas fueron inducidos en diversas categorías.