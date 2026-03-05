Lilly Allen usa un vestido como prueba de la infidelidad de su exesposo David Harbour

El vestido de Lily Allen durante su gira West End Girl se convirtió en un símbolo visual de los conflictos y revelaciones que acompañaron el final de su matrimonio con David Harbour.

En una de sus actuaciones, mientras interpretaba “4chanStan”, Allen se cubrió con una tela impresa con recibos gigantes, entre ellos uno de Bergdorf Goodman, que documenta la compra de un bolso de lujo para otra mujer.

Durante la presentación en Glasgow, Allen recreó la escena central de la canción: desplegó la tela a modo de vestido y entonó: “Tú le compraste un bolso / No fue barato / Yo estaba en Londres / Probablemente dormida”.

El gesto fue interpretado por sus seguidores como una exhibición pública de las pruebas que sustentaron la acusación de infidelidad contra Harbour.

El espectáculo de Allen aborda las diversas etapas de la ruptura matrimonial mediante cambios de vestuario cuidadosamente elegidos.

Cada atuendo corresponde a un momento específico del deterioro de la relación, desde la sospecha inicial hasta la evidencia concreta del engaño, según la prensa especializada.

La cantante también utilizó una tela con letras manuscritas de sus canciones, que colocó sobre la cabeza durante el estribillo en el que menciona a un “hombre triste, triste”, reforzando el tono confesional y crítico de la puesta en escena.

En “Pussy Palace”, Allen describe el hallazgo de una caja con cartas de amor y otros objetos de mujeres, mientras en el escenario se muestra una bolsa de Duane Reade, en directa alusión a la letra del tema.

Allen y Harbour se separaron en febrero de 2025 tras cuatro años de matrimonio. Ocho meses después, la cantante publicó el álbum West End Girl, donde detalla la descomposición del vínculo.

En sus letras acusa a su exesposo de ser un “adicto al sexo” y de mantener “una doble vida” durante la relación, según declaraciones recogidas por The Guardian.

A lo largo del espectáculo, Allen interpreta los 14 temas del álbum, cambiando hasta seis veces de atuendo. Cada vestuario corresponde a una faceta distinta de la historia de la ruptura.

Para la canción “Madeline”, la cantante apareció con un negligé de Valentino, evocando la figura de la “otra mujer” señalada en los mensajes de texto de Harbour.

En entrevista con la revista Interview, Allen relató: “Escribí este disco en diez días, en diciembre, y ahora me siento muy diferente respecto a toda la situación”.

La artista también compartió en esa ocasión que “todos pasamos por rupturas y siempre son absolutamente brutales”, una muestra del tono directo de su álbum.

La historia detrás de “Madeline” involucró de forma inesperada a la diseñadora Natalie Tippet, quien fue señalada tras la mención a una correspondencia en la canción.