"Hoppers", una aventura con un fuerte mensaje ecologista

La trama sigue a Mabel, una joven amante de los animales que utiliza una tecnología revolucionaria para "saltar" su conciencia humana al cuerpo de un castor robótico hiperrealista. La cinta ya está disponible en los cines hondureños.

  • Actualizado: 05 de marzo de 2026 a las 17:41 -
  • Redacción web
Hoppers, una aventura con un fuerte mensaje ecologista

En la nueva película de Disney y Pixar, "Hoppers", los científicos han descubierto cómo "saltar" la conciencia humana a animales robóticos realistas, ¡permitiendo que las personas se comuniquen con los animales como animales!

 Pixar / PIXAR
San Pedro Sula, Honduras.

La magia de Pixar Animation Studios regresa con una historia completamente nueva que promete conquistar a públicos de todas las edades.

“Hoppers”, la próxima película original del estudio, se estrenará oficialmente en cines el 5 de marzo, con preestrenos los días 28 de febrero y 1 de marzo, y una preventa de entradas que inicia el 23 de febrero.

Esta nueva aventura de animación combina comedia, ciencia ficción y un mensaje inspirador sobre la naturaleza y la conexión con los animales.

¿De qué trata Hoppers?

“Hoppers” sigue la historia de Mabel, una joven apasionada por los animales que vive en un mundo donde la tecnología ha avanzado de forma sorprendente: científicos han desarrollado una forma de transferir la conciencia humana a cuerpos de animales robóticos muy realistas.

Cuando una empresa amenaza con destruir el hábitat natural de la fauna local, Mabel decide utilizar esta tecnología para “saltar” su mente a un castor robot, con el objetivo de comunicarse con los animales desde su perspectiva y liderar la defensa de su hogar.

En el camino descubre misterios del mundo animal que jamás imaginó, entabla amistades con criaturas salvajes y enfrenta desafíos que pondrán a prueba su determinación y empatía.

Un elenco curioso y un mensaje poderoso

Aunque aún no todos los detalles del doblaje están confirmados en cada región, Hoppers cuenta con un elenco de voces destacado (en la versión original), incluyendo a Piper Curda como Mabel, Bobby Moynihan y Jon Hamm entre otros talentos.

Además de ofrecer entretenimiento para toda la familia, la película explora temas actuales como la relación entre humanos y animales, la importancia de proteger el medio ambiente y cuestiona cómo se usa el poder tecnológico: si para ayudar o para perjudicar al mundo natural.

