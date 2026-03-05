"Hoppers", una aventura con un fuerte mensaje ecologista

San Pedro Sula, Honduras.

La magia de Pixar Animation Studios regresa con una historia completamente nueva que promete conquistar a públicos de todas las edades.

“Hoppers”, la próxima película original del estudio, se estrenará oficialmente en cines el 5 de marzo, con preestrenos los días 28 de febrero y 1 de marzo, y una preventa de entradas que inicia el 23 de febrero.

Esta nueva aventura de animación combina comedia, ciencia ficción y un mensaje inspirador sobre la naturaleza y la conexión con los animales.

¿De qué trata Hoppers?

“Hoppers” sigue la historia de Mabel, una joven apasionada por los animales que vive en un mundo donde la tecnología ha avanzado de forma sorprendente: científicos han desarrollado una forma de transferir la conciencia humana a cuerpos de animales robóticos muy realistas.

Cuando una empresa amenaza con destruir el hábitat natural de la fauna local, Mabel decide utilizar esta tecnología para “saltar” su mente a un castor robot, con el objetivo de comunicarse con los animales desde su perspectiva y liderar la defensa de su hogar.

En el camino descubre misterios del mundo animal que jamás imaginó, entabla amistades con criaturas salvajes y enfrenta desafíos que pondrán a prueba su determinación y empatía.