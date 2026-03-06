Protestas por Koriun bloquean carretera en Choloma

​​​Choloma, Cortés.

Un grupo de ciudadanos protesta este viernes, 6 de marzo, en Choloma, Cortés, exigiendo al Gobierno Central "respuestas" por el caso del esquema piramidal Koriun Inversiones. Los manifestantes, portando pancartas con consignas y exclamando peticiones frente a cámaras de medios de comunicación, bloquearon el paso a primera hora en la vía principal entre Choloma y San Pedro Sula, en la trocha hacia la ciudad industrial. La toma es en el sector conocido como Kilómetro.

Esto ha generado un intenso tránsito en la zona. Cientos de ciudadanos han optado por caminar para llegar a sus trabajos y otras diligencias. La Policía Nacional mantiene presencia con agentes en el sector, aunque no se han reportado incidentes relacionados con violencia.

Esquema piramidal

Ha pasado un año de la denuncia que dejó a unos 30 mil hondureños con pérdidas millonarias y deudas abrumadoras—, el proceso penal contra los imputados avanza con lentitud en su etapa intermedia, y no hay rastro del dinero que en su momento le encontraron al gerente Iván Velásquez.

Las pruebas de la Fiscalía se perciben débiles por delitos graves como lavado de activos y asociación para delinquir, según alegatos de la defensa e informes judiciales.