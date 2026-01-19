CNE inicia entrega de credenciales a diputados electos este martes

Tegucigalpa, Honduras

Sin un protocolo previamente establecido, el Consejo Nacional Electoral (CNE) entregará este martes 20 de enero las credenciales a los candidatos electos en las recientes elecciones generales. Con la entrega inicial de credenciales a los 128 diputados electos, propietarios y suplentes, el órgano electoral dará inicio al proceso de acreditación que formaliza la investidura de quienes resultaron electos para el período de los próximos cuatro años, marcando el comienzo de un nuevo ciclo político.

La convocatoria de los nuevos y reelectos parlamentarios fue programada para las 2:00 pm. Una fuente interna del CNE confirmó que uno de los salones de la institución está siendo acondicionado para recibir a los legisladores que asumirán funciones a partir de este martes. En el caso de los 298 alcaldes electos, quienes tomarán posesión el próximo domingo 25 de enero, aún no se ha informado cuándo comenzará la entrega de credenciales. En relación con el presidente electo, Nasry Juan Asfura Zablah, y sus designados María Antonieta Mejía, Carlos Flores y Diana Herrera, quienes asumirán el cargo el próximo 27 de enero, se conoció que el CNE entregará sus credenciales en un acto privado.