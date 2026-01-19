  1. Inicio
TJE reactiva recuentos jurisdiccionales con Copán y Reitoca

Cerca del 50% de la totalidad de los recursos presentados ya fueron evacuados informó el presidente del TJE. Este lunes la etapa de recuentos jurisdiccionales, iniciando con la municipalidad de Reitoca y cerrando la jornada con la revisión de diputaciones en Copán

  Actualizado: 19 de enero de 2026 a las 12:49
  • Lesly Chambasis
Imagen de archivo del conteo de votos en el Centro Logístico Electoral.

 Foto: Archivo
Tegucigalpa, Honduras.-

Con la alcaldía de Reitoca, en el departamento de Francisco Morazán, el Tribunal de Justicia Electoral (TJE) continuará este lunes con los recuentos jurisdiccionales derivados de los procesos impugnados tras las elecciones generales.

Mediante un comunicado, el órgano de justicia electoral informó que a partir de las 10:00 de la mañana se desarrollará el recuento jurisdiccional en la municipalidad de Reitoca, mientras que a la 1:00 de la tarde está programado el recuento a nivel de diputados del departamento de Copán, correspondiente al Partido Liberal.

“El día de hoy la magistrada ponente Miriam Barahona tiene programado recuentos jurisdiccionales a nivel electivo de corporaciones municipales y en la tarde de diputados por el departamento de Copán”, expresó el presidente del TJE, Mario Flores Urrutia.

Flores Urrutia detalló además que, en el recuento a nivel de diputados que se realizarán este lunes, se procederá a la apertura de cerca de 60 urnas, con el objetivo de brindar certeza a los resultados del proceso electoral.

“Aproximadamente hemos evacuado un 50%, nosotros en nuestra condición de presidente en los próximos días vamos a tener el recuento de Talanga, municipio de San Luis pero tenemos cuatro en las próximas horas”, indicó el titular del órgano jurisdiccional electoral.

El magistrado presidente aseguró que, en lo que respecta a su despacho, este lunes preve resolver la totalidad de la carga asignada, con el propósito de evacuar los recursos pendientes y cumplir con los plazos establecidos por la ley electoral.

Asimismo, señaló que los únicos recursos que podrían quedar pendientes serán a nivel de corporaciones municipales.

Lesly Chambasis
Lesly Chambasis
lesly.chambasis@elheraldo.hn

Periodista egresada de la UNAH, pasante de la maestría en Gestión Digital y Marketing (UNITEC), redactora en la cobertura de la fuente legislativa y política.

