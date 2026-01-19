TJE reactiva recuentos jurisdiccionales con Copán y Reitoca

Tegucigalpa, Honduras.-

Con la alcaldía de Reitoca, en el departamento de Francisco Morazán, el Tribunal de Justicia Electoral (TJE) continuará este lunes con los recuentos jurisdiccionales derivados de los procesos impugnados tras las elecciones generales.

Mediante un comunicado, el órgano de justicia electoral informó que a partir de las 10:00 de la mañana se desarrollará el recuento jurisdiccional en la municipalidad de Reitoca, mientras que a la 1:00 de la tarde está programado el recuento a nivel de diputados del departamento de Copán, correspondiente al Partido Liberal.

“El día de hoy la magistrada ponente Miriam Barahona tiene programado recuentos jurisdiccionales a nivel electivo de corporaciones municipales y en la tarde de diputados por el departamento de Copán”, expresó el presidente del TJE, Mario Flores Urrutia.