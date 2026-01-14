TJE abre paso a impugnaciones de Fabiola Rosa por diputación de Toño Rivera Callejas

Tegucigalpa, Honduras

La decisión del órgano electoral abre la puerta a la revisión de los resultados cuestionados por la aspirante nacionalista, quien ha denunciado presuntas irregularidades en varias actas electorales que, según sostiene, alteraron la voluntad popular expresada en las urnas durante el proceso electoral.

El Tribunal de Justicia Electoral (TJE) admitió los tres recursos de apelación interpuestos por la candidata del Partido Nacional Fabiola Rosa en la planilla de diputados por Francisco Morazán, en una disputa interna contra el veterano congresista Antonio “Toño” Rivera Callejas.

Rosa ha señalado que al revisar las actas detectó inconsistencias en el conteo de votos, especialmente en documentos donde afirma se le reducen sufragios mientras se incrementan a favor de su contendiente. Uno de los casos más llamativos, según explicó, refleja una diferencia considerable entre el acta original y los datos cargados en el sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), lo que habría sido determinante en el resultado final, cuya diferencia oficial es de apenas 41 votos.

"Fui a revisar esas actas y me doy cuenta de que hay unas actas donde me bajan a mí y donde le suben a él. Y lo que más me llamó la atención es una acta donde en el acta original él aparece con 21 votos y le dan en el Trep 71 votos, y con eso fue lo que me pasó, porque la diferencia entre él y yo, según el CNE son 41 votos, y con esos 50 votos que le dieron a él, solo con esa acta él se pasa arriba de mí", condenó.

"Yo entiendo el camino político que ha tenido el señor Rivera, que tiene mucho tiempo de ser diputado, y entiendo que él tiene mucha influencia política y que yo, pues, soy una cara nueva, pero no significa que no pueda aportar, ¿verdad? Soy abogada, soy notaria, y más que todo yo quien tuvo el apoyo de la gente que quería una renovación dentro del partido", argumentó.

Sobre salir electo, "Toño" Rivera aseguró que aunque le fue mal en el Distrito Central, logró remontar por los votos rurales, es decir, de las aldeas y caseríos de Francisco Morazán.