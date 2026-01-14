Diputados del Partido Nacional se capacitan para el período 2026-2030

Tegucigalpa, Honduras.

La bancada nacionalista se mostró dispuesta a recibir instrucción y a iniciar el nuevo período de gobierno con procesos de formación y actualización. Esta fue la primera reunión del grupo parlamentario y se llevó a cabo en un hotel capitalino.

Los diputados electos del Partido Nacional para el período 2026-2030 se reunieron este miércoles en Tegucigalpa, para participar en una jornada de capacitación orientada al fortalecimiento de técnicas legislativas.

Para el nuevo período legislativo fueron electos 49 diputados del Partido Nacional, 41 del Partido Liberal y 35 del Partido Libertad y Refundación (Libre).

“Estamos demostrando que este es el partido más organizado de Honduras. Los diputados con experiencia nos enseñarán a los entrantes; ya vamos viendo caras conocidas y otras no tanto para la nueva legislatura”, expresó Adolfo Ráquel, diputado electo.

De acuerdo con el cronograma establecido, Nasry Asfura, presidente electo, asumirá el cargo el 27 de enero de 2026, en una ceremonia de investidura que se realizará en el Estadio Nacional Chelato Uclés, en Tegucigalpa.

Su período presidencial se extenderá hasta el 27 de enero de 2030, conforme a lo estipulado en la Constitución. Al acto protocolario se prevé la asistencia de autoridades nacionales, representantes del cuerpo diplomático acreditado en el país, delegaciones internacionales y diversos sectores de la sociedad hondureña.