Tomás Zambrano: Reformas al sector eléctrico no contemplan la privatización de la Enee

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Asimismo, Zambrano aseguró que las observaciones realizadas por los diputados ya fueron incorporadas al dictamen del proyecto, impusado por el Ejecutivo .

El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, reiteró que las reformas a la Ley del Sector Eléctrico no contemplan la privatización de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee)

Según el titular del Poder Legislativo, la iniciativa busca rescatar a la estatal eléctrica, al tiempo que rechazó las críticas que apuntan a una eventual privatización de la empresa.

"Es un rescate de la Enee y se descarta la supuesta privatización y el discurso que ha sido de Libre y que ellos terminaron de refundirla", expresó Zambrano.

El congresista también señaló que el Estado destina cada año alrededor de 16 mil millones de lempiras para cubrir las pérdidas de la Enee.

Añadió que dichos recursos podrían ser utilizados en áreas prioritarias como salud, educación y otros programas de impacto social.

Zambrano sostuvo que las reformas están orientadas a mejorar la situación financiera de la empresa estatal y a reducir la carga que actualmente representa para las finanzas públicas del país.