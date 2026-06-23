Tomás Zambrano destaca aprobación de medidas para fortalecer inversión

TEGUCIGALPA

A través de un mensaje en sus redes sociales, Zambrano afirmó que las decisiones adoptadas por el Congreso buscan crear un entorno de mayor confianza para el desarrollo económico del país.

El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, aseguró que el Poder Legislativo ha aprobado una serie de medidas orientadas a fortalecer la seguridad jurídica, incentivar la inversión, generar mejores condiciones para el empleo y brindar alivio económico a miles de familias hondureñas.

"Más orden. Más confianza. Más oportunidades para Honduras", expresó el titular del Legislativo al resumir los objetivos de las iniciativas impulsadas desde el Congreso Nacional.

Entre las acciones mencionadas, destacó la aprobación de medidas para proteger las tierras productivas y reforzar el respeto a la propiedad privada, con el propósito de resguardar la inversión y el trabajo de los sectores productivos.

Asimismo, señaló que el Congreso fortaleció el marco de lucha contra el lavado de activos y la corrupción, promoviendo, según indicó, una mayor transparencia y confianza para atraer inversiones y proteger la estabilidad económica del país.

Zambrano también resaltó la aprobación de nuevas amnistías tributarias, las cuales, afirmó, permitirán que miles de familias, emprendedores y pequeños negocios puedan regularizar sus obligaciones fiscales y continuar con sus actividades económicas.

El presidente del Congreso sostuvo que estas acciones forman parte de una agenda enfocada en impulsar el crecimiento económico y generar oportunidades para la población hondureña.

"Este Congreso no le va a fallar al pueblo hondureño", manifestó Zambrano al reiterar el compromiso del Poder Legislativo con la aprobación de iniciativas orientadas al desarrollo del país.