Nasry Asfura llama a fortalecer la integración de América en reunión de la OEA

Tegucigalpa, Honduras.

Asfura manifestó que el futuro de la región depende de la capacidad de los países para trabajar de manera conjunta y encontrar soluciones compartidas a los problemas que impactan a millones de ciudadanos.

Durante su participación en actividades oficiales desarrolladas en Panamá, el mandatario hondureño destacó la necesidad de construir una agenda común que permita generar oportunidades para la población y enfrentar los retos económicos , sociales y políticos que afectan a las naciones americanas.

Nasry Asfura , presidente de Honduras, llamó este martes a fortalecer la integración entre los países del continente al considerar que los desafíos actuales requieren una mayor coordinación y cooperación regional.

“Necesitamos una América desde Canadá hasta Argentina fortalecida, una América que pueda dar respuestas a la gente y poder tener un futuro más claro. Una América que tiene muchos retos que tenemos que transformarlos en hechos reales, y estoy seguro que lo podemos lograr”, expresó.

El gobernante señaló que el escenario internacional exige una mayor unidad entre las naciones del hemisferio, especialmente en temas relacionados con el desarrollo económico, la inversión y la generación de empleo.

Asimismo, sostuvo que la cooperación regional debe orientarse a impulsar acciones concretas que beneficien a las poblaciones y permitan avanzar hacia un crecimiento más sostenible.

“Hoy el mundo en que vivimos necesita una unidad y que todos estemos complementados”, afirmó el presidente hondureño.

Asfura participa en Panamá en la conmemoración del Bicentenario del Congreso Anfictiónico, encuentro histórico impulsado por Simón Bolívar en 1824 y celebrado en 1826, considerado uno de los primeros esfuerzos de integración política en América Latina.

Además, forma parte de las actividades de la quincuagésima sexta Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA), que reúne a líderes, cancilleres y representantes de distintos países para discutir asuntos relacionados con la democracia, la seguridad regional y el desarrollo sostenible.

Como parte de su agenda oficial, el mandatario sostuvo una reunión bilateral con el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, con quien abordó temas de interés común y oportunidades para fortalecer las relaciones entre ambos países.

Durante el encuentro, los gobernantes intercambiaron puntos de vista sobre los desafíos que enfrenta la región y las posibilidades de ampliar la cooperación en distintas áreas estratégicas.

Asfura también destacó la importancia de promover mayores intercambios comerciales, tecnológicos y de inversión entre las naciones del continente como una vía para impulsar el crecimiento económico.

El presidente hondureño insistió en que el desarrollo regional requiere una visión compartida y una colaboración permanente entre los gobiernos americanos.

“Todos los países nos necesitamos”, concluyó Asfura al reiterar su llamado a profundizar la integración continental.