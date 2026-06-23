Presidente Asfura dice que la Enee es una "hemorragia económica" para Honduras

Ciudad de Panamá, Panamá.

El presidente de Honduras, Nasry 'Tito' Asfura, abogó este lunes por un continente americano unido "desde Canadá hasta Argentina" para darle "respuestas a la gente" y convertir en hechos reales los muchos retos que enfrenta. "Necesitamos una América desde Canadá hasta Argentina fortalecida, una América que pueda dar respuestas a la gente y poder tener un futuro más claro. Una América que tiene muchos retos y esos retos tenemos que transformarlos en hechos reales, y estoy seguro que lo podemos lograr (...), hoy el mundo que vivimos necesita una unidad y que todos estemos complementados", dijo Asfura a periodistas hondureños en Panamá.

El gobernante hondureño llegó el domingo a Panamá (procedente de Ucrania) y hoy se reunió con su homólogo de ese país centroamericano, José Raúl Mulino, en el marco de la conmemoración del Bicentenario del Congreso Anfictiónico, que fue convocado por Simón Bolívar en 1824 y celebrado en Panamá en 1826, y la 56 Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) que se inició hoy en la capital panameña. Estos eventos aspiran a reforzar el multilateralismo como herramienta para afrontar los desafíos de la democracia, la seguridad y el desarrollo sostenible.

Asfura subrayó así que los intercambios en materia comercial y tecnológica son importantes y que "todos los países nos necesitamos".

Honduras se "desangra" con la estatal eléctrica