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Asfura y Mulino acuerdan reforzar integración de Centroamérica y fortalecer el SICA

Los presidentes de Panamá y Honduras acordaron fortalecer la integración regional y el SICA, durante un encuentro en el Palacio de Las Garzas en Panamá.

  • Actualizado: 22 de junio de 2026 a las 17:33 -
  • Agencia EFE
Asfura y Mulino acuerdan reforzar integración de Centroamérica y fortalecer el SICA

Los presidentes de Panamá, José Raúl Mulino, y de Honduras, Nasry Asfura, durante la reunión bilateral en el Palacio de Las Garzas.

Los presidentes de Panamá, José Raúl Mulino, y de Honduras, Nasry Asfura, acordaron este lunes reforzar las relaciones bilaterales entre ambas naciones y avanzar hacia una mayor integración de los países centroamericanos.

Durante la reunión bilateral en el Palacio de Las Garzas en Panamá, Mulino y Asfura coincidieron en la necesidad de "lograr una integración de los países de Centroamérica" y de la importancia de "trabajar en elevar las acciones actuales del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA)", según un comunicado de la Presidencia panameña.

Ambos dirigentes subrayaron que dichas acciones deben centrarse en "una mayor coordinación regional, que haya una región de paz, libertad y desarrollo, con el impulso de sus economías y el comercio intrarregional".

El encuentro entre ambos mandatarios se celebró en el marco de la visita oficial del gobernante hondureño al país con motivo de la conmemoración del Bicentenario del Congreso Anfictiónico de Panamá.

El Congreso Anfictiónico fue convocado por Simón Bolívar en 1824 y celebrado en Panamá en 1826. Considerado uno de los acontecimientos más trascendentales de la historia continental, sentó las bases de los ideales de integración regional y del multilateralismo en América Latina.

Las actividades conmemorativas reúnen en Panamá a líderes y representantes de varios países de la región para recordar el legado histórico del encuentro y debatir sobre los desafíos y oportunidades de la integración latinoamericana en el siglo XXI. EFE

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