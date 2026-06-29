Derrumbe en Loarque reabre alerta por 200 zonas vulnerables en la capital

Tegucigalpa, Honduras

El reciente derrumbe ocurrido en el anillo periférico, a la altura de Loarque, que dejó tres víctimas, volvió a encender las alertas sobre la vulnerabilidad de varios sectores de la capital hondureña, donde miles de familias viven en zonas expuestas a deslizamientos, inundaciones y otros fenómenos naturales. De acuerdo con el Colegio de Arquitectos de Honduras (CAH), Tegucigalpa registra alrededor de 200 zonas no recomendadas para construir debido a las condiciones de riesgo que presentan, entre ellas laderas inestables, cauces naturales y áreas propensas a inundaciones graduales.

El arquitecto Jacobo Bertrand explicó que la ocupación de estos terrenos representa una amenaza permanente para la población que reside o desarrolla actividades en sectores vulnerables de la ciudad. “Según datos estadísticos que tenemos en el Colegio de Arquitectos, Tegucigalpa tiene cerca de 200 lugares de alto riesgo de derrumbes en laderas, riesgos de inundaciones y, en casos particulares, de sequía”, señaló el especialista. Bertrand advirtió que el número de personas expuestas a estas amenazas es elevado. Según estimaciones manejadas por el gremio, entre 600,000 y 700,000 habitantes podrían encontrarse en condición de alto riesgo en distintos puntos de la capital.

“Para tener la alerta un poquito más fuerte, más latente, son cerca de 600,000 y 700,000 personas que están en alto riesgo. Entonces, la vigilancia es importante para minimizar el impacto que podría llegar a suceder”, agregó. Para el especialista, la tragedia en Loarque debe servir como un llamado de atención para fortalecer la supervisión permanente en las zonas críticas, especialmente durante la temporada lluviosa, cuando aumenta la posibilidad de saturación de suelos y desprendimientos en laderas. En el caso específico del cerro que colapsó en el anillo periférico, Bertrand consideró que el monitoreo debe continuar aun después de que concluyan las labores de rescate, limpieza y habilitación de la vía, debido a que todavía podrían existir estructuras o áreas cercanas con condiciones similares de inestabilidad.