Esposa de Tomás Zambrano no recibe salario, confirma Congreso Nacional

Tegucigalpa, Honduras.

El Congreso Nacional de Honduras emitió este lunes un comunicado oficial en el que desmiente las publicaciones que circulan en redes sociales sobre la supuesta remuneración salarial de Yohana Lizeth Lagos Estrada, esposa del presidente del Legislativo, Tomás Zambrano. Las versiones difundidas en plataformas digitales señalan que Yohana Estrada recibiría un salario de 80,000 lempiras por su presunta labor en la oficina “Acción Social y Esperanza”. Ante estas afirmaciones, el Congreso Nacional reaccionó mediante un pronunciamiento en el que rechaza categóricamente dichas versiones.

“El Congreso Nacional de Honduras rechaza de manera enfática la campaña mentirosa y tendenciosa que afirma que la esposa del presidente del Legislativo recibe sueldo por dirigir la oficina ‘Acción Social y Esperanza’”, citó el comunicado. En el mismo documento oficial se aclara que Lagos Estrada no percibe salario alguno por sus funciones en dicha oficina.

🏛️ACLARACIÓN PÚBLICA pic.twitter.com/7OLH973yKu — Congreso Nacional de Honduras (@hn_congreso) June 29, 2026

“Ella apoya de manera Ad Honorem, sin recibir un solo lempira de sueldo, por compromiso real con el pueblo”, agregó el pronunciamiento del Poder Legislativo. El Congreso también destacó las acciones desarrolladas por la oficina en los últimos meses, asegurando avances en materia social. “En solo 5 meses, esta oficina ha entregado más apoyo a escuelas, jardines de niños, orfanatos y asilos que en años anteriores, utilizando incluso los descuentos a diputados ausentes o indisciplinados”, señaló el comunicado. Asimismo, el Legislativo atribuyó las publicaciones en redes sociales a una campaña de desprestigio contra la administración interna del Congreso. “Estos ataques cobardes buscan desacreditar la decisión de Tomás Zambrano de imponer orden, trabajo y dignidad en el Congreso”, afirmó el documento oficial. El comunicado sostiene que estas acciones incomodan a sectores que, según el Legislativo, anteriormente daban un uso inadecuado al Hemiciclo. Hasta el momento, las publicaciones en redes sociales continúan generando debate público, mientras el Congreso mantiene su postura de rechazo a las acusaciones difundidas.

Cargo de la esposa de Tomás Zambrano