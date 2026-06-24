Cronología de la tragedia en cerro de Loarque: 7:15 am: el minuto en que cambió todo

Tegucigalpa, Honduras

Anoche se confirmó la muerte de Claudia Suyapa Garay (de 46 años), empleada del área de aseo, quien quedó atrapada entre los escombros luego del colapso del cerro. Esta mañana hallaron el cuerpo de Félix Núñez Flores. Aún siguen la búsqueda de Karen Dinora Girón (de 41).

La jornada había iniciado con normalidad. Decenas de trabajadores llegaron temprano sin imaginar que, minutos después de comenzar sus labores, un fuerte estruendo cambiaría por completo la escena: un alud cayó sin avisar.

La mañana de este martes en las bodegas ubicadas en las inmediaciones del anillo periférico , cerca de la colonia Loarque, se convirtió en tragedia.

En medio de la angustia, la jornada que había iniciado como cualquier otra terminó marcada por la incertidumbre y el dolor.

Decenas de trabajadores llegaron el martes 23 de junio desde tempranas horas sin imaginar que, minutos después de iniciar sus labores, un fuerte estruendo cambiaría por completo el destino de quienes se encontraban en el lugar.

Según testimonios, eran aproximadamente las 7:15 am cuando parte del cerro situado al costado izquierdo de las bodegas cedió inesperadamente. Toneladas de tierra, piedras y escombros se desplomaron sobre la estructura ubicada junto al paredón.

Segundos después comenzó un incendio que rápidamente se extendió dentro de las instalaciones, donde quedaron atrapadas más de 30 personas. La emergencia fue reportada al Cuerpo de Bomberos a las 7:22 am y de inmediato se movilizaron unidades de rescate hacia la zona.

Cuando los rescatistas llegaron, las llamas consumían la bodega más cercana al paredón derrumbado. Posteriormente, el Cuerpo de Bomberos confirmó que en el lugar se almacenaban baterías de litio y otros materiales inflamables y tóxicos, situación que obligó a extremar las medidas de seguridad durante las labores de rescate.

Las primeras horas estuvieron marcadas por la esperanza. Los equipos de emergencia ingresaban y salían constantemente entre el humo y los escombros, removiendo tierra y buscando sobrevivientes, mientras afuera los familiares observaban cada movimiento con la esperanza de recibir noticias alentadoras.

Columnas de humo salían de las instalaciones y, conforme avanzaba el tiempo, la incertidumbre y la angustia se apoderaban de los familiares.

El personal del Cuerpo de Bomberos, en conjunto con las Fuerzas Armadas y la alcaldía, trabajaba para sofocar las llamas y despejar el área colapsada; sin embargo, la tarea no fue sencilla.

En varias ocasiones los bomberos se quedaron sin agua mientras el incendio continuaba activo. Incluso se demolieron paredes con almádanas para facilitar el acceso de las mangueras. Cuando el agotamiento físico se hacía evidente, los equipos se relevaban para continuar con las labores.

A eso de las 10:20 de la mañana se logró rescatar a más de 30 trabajadores sanos y salvos. Entre ellos se encontraba Selín Funes, quien agradeció a Dios por haberle dado una nueva oportunidad y aseguró que varios de sus compañeros lograron salir.

Sin embargo, al mediodía, Marco Antonio Artica, comandante general del Cuerpo de Bomberos de Honduras, informó que cuatro personas permanecían desaparecidas y que la búsqueda continuaba.

A la 1:00 de la tarde, el drama humano alcanzó uno de sus momentos más dolorosos. Entre los familiares se escuchaban llamados desesperados hacia el interior de la estructura colapsada.

“¡Claudia!, ¿me escuchás?”, gritaba uno de los parientes con la esperanza de obtener una respuesta. Sin embargo, el silencio dominaba la escena.

Mientras tanto, los bomberos continuaban enfrentando enormes dificultades. El riesgo de nuevos derrumbes y la falta de agua en las cisternas figuraban entre los principales obstáculos.

Las horas transcurrían y la desesperación crecía entre los familiares de los desaparecidos, quienes se abrazaban y rezaban en medio de la tragedia.

Los fuertes olores a materiales quemados obligaban a muchas personas a utilizar mascarillas. Entre los escombros permanecían vehículos atrapados junto a cables de alta tensión colapsados, evidenciando la magnitud del desastre.

Entre el ruido de motores, familiares, periodistas y curiosos, el personal del Cuerpo de Bomberos pidió en varias ocasiones silencio para intentar escuchar alguna respuesta desde el interior de las bodegas. Sin embargo, los esfuerzos resultaron infructuosos y la búsqueda continuó.

Tras el derrumbe quedó una enorme abertura en el cerro que amenaza con nuevos desprendimientos. Por esa razón, constantemente se despejaba la zona para proteger tanto a los equipos de emergencia como a los familiares que permanecían en el lugar.

“Se está moviendo material pesado, removiendo una piedra de aproximadamente 10 toneladas para quitar carga a la estructura y realizar la búsqueda”, informó Carlos Bonilla, vocero del Cuerpo de Bomberos de Honduras.

A pesar de las dificultades, los cuerpos de socorro continuaban trabajando para despejar la zona y localizar a las personas desaparecidas.