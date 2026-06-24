Bomberos continúan la búsqueda de Karen Núñez y Félix Muñoz; Claudia Garay fue hallada sin vida

Tegucigalpa

Una carrera contra el tiempo mantiene en vilo a la capital. El Cuerpo de Bomberos informó que, a las 5:14 de la mañana de este miércoles, continúan las labores de búsqueda para localizar a dos personas que permanecen soterradas bajo toneladas de tierra y escombros tras el colapso de unas bodegas ubicadas en el anillo periférico, al sur de Tegucigalpa. La tragedia comenzó el martes a eso de las 07:00 de la mañana, cuando el derrumbe de un cerro sepultó las oficinas de una empresa y desató un incendio estructural en una bodega.

Ayer por la noche, tras varias horas de búsqueda, se confirmó la muerte de Claudia Suyapa Garay, cuyo cadáver fue rescatado por los socorristas. Informes preliminares indican que la víctima se desempeñaba como empleada de limpieza del establecimiento.

Esperanza entre los escombros

La angustia se concentra ahora en encontrar con vida a Karen Núñez y Félix Muñoz. Según el comandante del Cuerpo de Bomberos, Marcos Ártica, el rescate se vuelve más difícil al irse acercando al sitio donde están bajo escombros las dos personas, a las que los bomberos esperan hallar con vida. Asimismo, el Cuerpo de Bomberos ha informado que están levantando y transportando los escombros (tierra, hierro y concreto) y "haciendo uso de cámaras térmicas, las cuales funcionan detectando la radiación infrarroja (calor) que podrían emitir los cuerpos. Esta medida implementada para agilizar el proceso de la búsqueda".

Zona de peligro