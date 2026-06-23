Así hallaron a Claudia Suyapa Garay, víctima soterrada por derrumbe en Tegucigalpa

Como Claudia Suyapa Garay, de 46 años, fue identificada la primera víctima mortal encontrada entre los escombros de la bodega que colapsó y posteriormente se incendió en el Anillo Periférico de Tegucigalpa.
El hallazgo fue confirmado por equipos del Cuerpo de Bomberos, que mantienen activas las labores de búsqueda y rescate en la zona afectada desde que ocurrió la emergencia.
De acuerdo con información preliminar, Garay se encontraba realizando labores de limpieza al momento del derrumbe. La mujer había salido temprano de su vivienda para cumplir con su jornada laboral.
Su cuerpo fue localizado soterrado entre los restos de la estructura, luego de varias horas de trabajo por parte de los rescatistas, quienes han enfrentado condiciones complejas debido a la inestabilidad del lugar y los daños provocados por el incendio.
Las autoridades informaron que las operaciones continúan, ya que aún se busca a otras dos personas reportadas como desaparecidas: Karen Girón y Félix Flores.
Equipos especializados del Cuerpo de Bomberos, junto a otros cuerpos de socorro, trabajan contrarreloj removiendo escombros y asegurando áreas de riesgo para avanzar en la localización de los desaparecidos.
La tragedia ocurrió en una bodega ubicada en el sector del Anillo Periférico, donde por causas aún no determinadas se produjo un derrumbe que dejó a varias personas atrapadas.
Las investigaciones para establecer qué provocó el colapso siguen en desarrollo, mientras peritos y autoridades recopilan evidencias en la escena.
Familiares de las personas desaparecidas permanecen en las cercanías del lugar a la espera de información oficial sobre el avance de las labores de rescate.
El alcalde capitalino Juan Diego Zelaya llegó a la zona cero del derrumbe para superviar los trabajos de rescate hasta descartar la presencia de más víctimas bajo los escombros.