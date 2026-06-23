Prisión preventiva para conductor de grúa por accidente que dejó siete policías muertos

Comayagua, Honduras

Un juez resolvió dictar auto de formal procesamiento con prisión preventiva contra el conductor de una grúa acusado de provocar el accidente de tránsito que dejó siete policías muertos y 29 heridos en Comayagua.

La medida fue impuesta durante la audiencia inicial, luego de que el Ministerio Público presentara elementos de prueba que vinculan a Francisco Javier Fernández Castro con el fatal percance ocurrido el pasado 17 de junio en el sector de El Rodeo.

Hasta ahora, el acusado permanecía bajo detención judicial. Sin embargo, tras la resolución del juzgado, continuará privado de libertad mientras avanza el proceso penal en su contra.

El conductor enfrenta cargos por homicidio imprudente, lesiones imprudentes, daños imprudentes y conducción temeraria, según informó la Fiscalía de Comayagua.

De acuerdo con las investigaciones, la grúa circulaba de Tegucigalpa hacia San Pedro Sula a una velocidad no adecuada para las condiciones de la carretera, en una zona de curva pronunciada y pendiente descendente.

Las pesquisas señalan que el conductor perdió el control del vehículo pesado, que volcó e invadió el carril contrario, impactando primero contra un autobús de la Policía Nacional y posteriormente contra un cabezal.

Producto del fuerte choque murieron siete agentes asignados a la Unidad Departamental de Prevención (UDEP-07), quienes se encontraban en una misión relacionada con la entrega de indumentaria policial.

El accidente dejó además 29 policías lesionados, cuatro de los cuales continúan en cuidados intensivos en centros asistenciales de la capital.

Tras la resolución judicial, el imputado deberá cumplir la medida de prisión preventiva en la Penitenciaría Nacional Marco Aurelio Soto, ubicada en Támara, Francisco Morazán.