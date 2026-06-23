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Investigan ataque armado que dejó una víctima mortal en La Entrada, Copán

Un joven murió y otro resultó herido tras un ataque armado contra una mototaxi en La Entrada, Nueva Arcadia, Copán

Investigan ataque armado que dejó una víctima mortal en La Entrada, Copán

Héctor Vásquez Arita (de 21 años) murió en en el lugar debido a las heridas de bala

 Foto: Cortesía
La Entrada, Copán

La violencia volvió a golpear a La Entrada, en Nueva Arcadia, Copán. Un ataque armado contra una mototaxi dejó un muerto y otro hombre luchando por sobrevivir.

Hasta el momento, la Policía no ha establecido las causas del atentado ni el motivo por el que fueron atacados los pasajeros de la unidad, cuyo motorista quedó ileso.

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Según información preliminar, sujetos armados interceptaron una mototaxi y abrieron fuego contra sus ocupantes en plena carretera CA-4, a la altura de La Entrada.

El ataque ocurrió la tarde del lunes frente a la estación del Cuerpo de Bomberos. La víctima mortal fue identificada como Héctor Vásquez Arita (de 21 años), mientras que el herido de gravedad responde al nombre de Roger Alberto Ramírez Peña (de 25).

Vásquez Arita murió en el lugar debido a las heridas de bala. Por su parte, Ramírez fue auxiliado y trasladado a un centro asistencial de la zona, donde permanece bajo atención médica. Hasta el momento, las autoridades no han detallado su estado de salud.

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El conductor de la mototaxi resultó ileso en el atentado, pese a la cantidad de disparos efectuados por los atacantes.

Las autoridades mantienen abiertas varias líneas de investigación para determinar el móvil del crimen y dar con el paradero de los responsables de este nuevo hecho violento registrado en la zona occidental del país.

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Redacción La Prensa
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