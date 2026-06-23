Liberan a dos jóvenes detenidos por asaltos en La Ceiba tras falta de denuncias

La Ceiba, Honduras

Dos jóvenes que habían sido detenidos por la Policía Nacional en La Ceiba, fueron liberados luego de que no se presentaran denuncias formales que los vincularan a una serie de asaltos registrados en la zona.

Los detenidos eran señalados por su presunta participación en varios hechos delictivos que afectaron a ciudadanos en distintos sectores de la ciudad.

Aunque las autoridades difundieron sus imágenes para facilitar su identificación, no revelaron sus nombres.

Desde el momento de la captura, la Policía hizo un llamado urgente a la población para que las posibles víctimas interpusieran las denuncias correspondientes.

Las autoridades advirtieron que sin denuncias formales el Ministerio Público no podía sustentar un requerimiento fiscal sólido.

En un comunicado, la institución reiteró el llamado a la ciudadanía a presentarse a la UDEP-1 en La Ceiba o comunicarse a los números de emergencia para formalizar las denuncias.

La Policía recordó que la denuncia es confidencial y constituye una herramienta clave para el proceso de investigación.

Sin embargo, al no presentarse acusaciones ni pruebas que sustentaran los señalamientos, los jóvenes recuperaron su libertad al cumplirse el plazo legal de detención de 24 horas.