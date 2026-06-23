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Liberan a dos jóvenes detenidos por asaltos en La Ceiba tras falta de denuncias

Fueron liberados dos jóvenes detenidos en La Ceiba tras vencerse el plazo legal de 24 horas sin que se presentaran denuncias formales en su contra por asaltos

La Ceiba, Honduras

Dos jóvenes que habían sido detenidos por la Policía Nacional en La Ceiba, fueron liberados luego de que no se presentaran denuncias formales que los vincularan a una serie de asaltos registrados en la zona.

Video muestra el momento en el que inyectan a la chef Sandra Díaz antes de su muerte

Los detenidos eran señalados por su presunta participación en varios hechos delictivos que afectaron a ciudadanos en distintos sectores de la ciudad.

Aunque las autoridades difundieron sus imágenes para facilitar su identificación, no revelaron sus nombres.

Desde el momento de la captura, la Policía hizo un llamado urgente a la población para que las posibles víctimas interpusieran las denuncias correspondientes.

Las autoridades advirtieron que sin denuncias formales el Ministerio Público no podía sustentar un requerimiento fiscal sólido.

En un comunicado, la institución reiteró el llamado a la ciudadanía a presentarse a la UDEP-1 en La Ceiba o comunicarse a los números de emergencia para formalizar las denuncias.

La Policía recordó que la denuncia es confidencial y constituye una herramienta clave para el proceso de investigación.

Sin embargo, al no presentarse acusaciones ni pruebas que sustentaran los señalamientos, los jóvenes recuperaron su libertad al cumplirse el plazo legal de detención de 24 horas.

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Redacción La Prensa
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LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

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