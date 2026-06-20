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Policía captura a dos presuntos asaltantes en La Ceiba

La Policía Nacional solicita a los pobladores de La Ceiba que interpongan las denuncias correspondientes para judicializar a los capturados

Policía captura a dos presuntos asaltantes en La Ceiba

De no contar con pruebas y testimonios, existe un alto riesgo de que los detenidos sean puestos en libertad y vuelvan a las calles, señaló la Policía.
LA CEIBA

La Policía Nacional capturó este sábado a dos jóvenes presuntamente vinculados con una serie de asaltos y otros hechos delictivos que han afectado a los ciudadanos de La Ceiba en los últimos días.

Aunque las autoridades han difundido las imágenes de los detenidos para facilitar su reconocimiento, han omitido revelar sus nombres.

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La Policía hace un llamado urgente a la población para que, si ha sido víctima de asaltos, robos o cualquier otro delito cometido presuntamente por estos individuos, interponga la denuncia correspondiente.

Las autoridades han sido enfáticas: sin denuncias formales que respalden las investigaciones, el Ministerio Público no podrá presentar un requerimiento fiscal sólido.

De no contar con pruebas y testimonios, existe un alto riesgo de que los detenidos sean puestos en libertad y vuelvan a las calles, señaló la Policía.

En un comunicado, la Policía pide a la ciudadanía que, si reconoce a los sospechosos o ha sido víctima de ellos, se acerque de inmediato a las oficinas de la UDEP-1 en La Ceiba o se comunique a los números de emergencia.

La institución recordó que la denuncia es confidencial y constituye una herramienta fundamental para evitar que los detenidos recuperen su libertad y continúen delinquiendo.

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Redacción La Prensa
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