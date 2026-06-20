Policía captura a dos presuntos asaltantes en La Ceiba

La Policía Nacional capturó este sábado a dos jóvenes presuntamente vinculados con una serie de asaltos y otros hechos delictivos que han afectado a los ciudadanos de La Ceiba en los últimos días.
Aunque las autoridades han difundido las imágenes de los detenidos para facilitar su reconocimiento, han omitido revelar sus nombres.
La Policía hace un llamado urgente a la población para que, si ha sido víctima de asaltos, robos o cualquier otro delito cometido presuntamente por estos individuos, interponga la denuncia correspondiente.
Las autoridades han sido enfáticas: sin denuncias formales que respalden las investigaciones, el Ministerio Público no podrá presentar un requerimiento fiscal sólido.
De no contar con pruebas y testimonios, existe un alto riesgo de que los detenidos sean puestos en libertad y vuelvan a las calles, señaló la Policía.
En un comunicado, la Policía pide a la ciudadanía que, si reconoce a los sospechosos o ha sido víctima de ellos, se acerque de inmediato a las oficinas de la UDEP-1 en La Ceiba o se comunique a los números de emergencia.
La institución recordó que la denuncia es confidencial y constituye una herramienta fundamental para evitar que los detenidos recuperen su libertad y continúen delinquiendo.