Vinicius reacciona tras renovación con Real Madrid y manda mensaje a Mourinho

Madrid, España.

El delantero brasileño Vinicius Junior, que ha renovado su contrato con el Real Madrid hasta el 30 de junio de 2032, se ha mostrado feliz con su continuidad con el club tras varios meses de rumores sobre su futuro. El brasileño compartió dos mensajes en sus redes sociales y expresó que "ocho años en el Bernabéu son muy cortos; Seis años más y para siempre".

Vinicius., cuyo contrato expiraba en junio de 2027, había incorporado a la pretemporada del equipo este lunes, después de disfrutar de unas vacaciones tras participar en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá con Brasil. Este miércoles, trabajó junto a sus compañeros mientras, en las oficinas madridistas, los directivos José Ángel Sánchez y Juni Calafat se reunían para abordar la cuestión, que ha terminado en renovación. En otro posteo también agradeció a todas las personas que estuvieron tras su renovación: "Os quiero. Gracias afición, presi (Florentino Pérez), Mourinho, Junni, José Ángel, jugadores y todos del club". Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse