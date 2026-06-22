Desaparece estudiante del Perla del Ulúa en El Progreso, Yoro; piden ayuda para encontrarla

El Progreso, Yoro

Autoridades educativas del Instituto Perla del Ulúa y familiares han solicitado apoyo urgente para localizar a la joven Meylin Sofía Alvarado, de 16 años, quien fue reportada como desaparecida en El Progreso, departamento de Yoro.

Meylin Sofía Alvarado reside en la colonia Mangandy de este municipio, donde fue vista por última vez, según información preliminar brindada por su entorno familiar.

Desde el momento de su desaparición, allegados y miembros de la comunidad han iniciado una campaña de búsqueda para dar con su paradero.

La estudiante del Instituto Perla del Ulúa, institución educativa de la zona, la cual también se ha unido al llamado de ayuda. A través de redes sociales se ha difundido su fotografía junto a mensajes solicitando la colaboración ciudadana.