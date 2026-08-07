Cae auxiliar de enfermera que habría matado a su esposo tras presenciar la muerte de su presunto amante en Tegucigalpa

Tegucigalpa

Agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) capturaron a una mujer de 42 años de edad, de profesión auxiliar de enfermería, acusada de ultimar a su esposo e involucrarse en una sangrienta cadena de hechos violentos en la capital.

La detención se concretó tras labores de seguimiento y vigilancia en la colonia Centroamérica Oeste de Comayagüela. La sospechosa contaba con una orden de captura emitida el 4 de agosto de 2026 por el Juzgado de Letras Penal de Tegucigalpa por los delitos de homicidio, amenazas y privación injusta de la libertad, de acuerdo con el informe policial.

Al momento de ser detenida, la mujer vestía una sudadera negra con un mensaje que, tras su supuesto crimen, se configura un tinte siniestro. La prenda exhibía la frase: "Enamórate de una enfermera; te amará hasta los huesos", junto a la ilustración de un esqueleto con cofia, una imagen que no pasó desapercibida dadas las circunstancias de la muerte de su esposo.