Tela tendrá nuevo muelle para yates con inversión superior a L100 millones

San Pedro Sula, Cortés

Con una inversión superior a los 100 millones de lempiras, el Gobierno de Honduras, a través de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT), impulsa la construcción de un nuevo muelle para yates en Tela, Atlántida, una obra orientada a fortalecer la infraestructura turística, dinamizar la economía local y consolidar al municipio como uno de los principales destinos del Caribe hondureño. El proyecto busca ampliar la capacidad de la ciudad para recibir embarcaciones de recreo nacionales e internacionales, generando nuevas oportunidades para la inversión, el comercio y el empleo. Como parte del proceso previo a la ejecución de la obra, la SIT socializó la iniciativa con autoridades municipales, representantes de instituciones y miembros de la sociedad civil, con el propósito de presentar sus alcances y recoger observaciones que contribuyan a fortalecer su diseño y ejecución.

"Esto reafirma el compromiso de la administración de ejecutar obras con transparencia, planificación y participación ciudadana, incorporando las opiniones de las autoridades locales y la sociedad civil para garantizar que esta infraestructura responda a las necesidades de la población y contribuya al crecimiento sostenible de uno de los principales destinos turísticos de Honduras", manifestó Fernando Vásquez, viceministro de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT). El proyecto contempla la construcción de un moderno muelle para yates en el sitio donde actualmente permanecen los restos del antiguo muelle, una estructura que durante décadas formó parte de la identidad de Tela y que resultó gravemente afectada por el paso del tiempo y un incendio. La nueva infraestructura busca recuperar ese espacio emblemático con instalaciones modernas, seguras y funcionales, acordes con el potencial turístico de la ciudad.

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Autoridades detallaron a LA PRENSA que la inversión superará los 100 millones de lempiras. Explicaron que la elaboración de los estudios técnicos tomará aproximadamente tres meses. Posteriormente se prepararán las bases de licitación, se recibirán y evaluarán las ofertas y se adjudicará el proyecto a la empresa ganadora para emitir la orden de inicio. De cumplirse ese cronograma, el proceso administrativo podría extenderse entre cinco y seis meses, por lo que la construcción iniciaría en 2027. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Durante la jornada de socialización, los equipos técnicos de la SIT presentaron los estudios preliminares desarrollados para sustentar el diseño del proyecto, entre ellos un levantamiento fotogramétrico mediante drones, inspecciones de campo y el procesamiento de información cartográfica de alta precisión. Estos trabajos servirán como base para la planificación y el diseño definitivo del nuevo muelle. La Secretaría de Infraestructura y Transporte destacó que esta obra representa un proyecto estratégico para impulsar el turismo náutico, fortalecer la actividad económica de Tela y promover la generación de empleo durante las etapas de construcción y operación. Asimismo, señaló que la iniciativa contribuirá al desarrollo sostenible del municipio mediante un proceso respaldado por estudios técnicos especializados y mecanismos de participación ciudadana. En entrevista con LA PRENSA, Andrés Ehrler, ministro de la Secretaría de Turismo, afirmó que el nuevo muelle representa una oportunidad para fortalecer el desarrollo turístico del municipio y, al mismo tiempo, garantizar el suministro y la descarga de combustible hacia los tanques de almacenamiento. El funcionario explicó que la nueva infraestructura facilitará la llegada de yates, lo que permitiría incrementar el turismo náutico y dinamizar la economía local mediante una mayor demanda de servicios, hoteles, restaurantes y comercios.

Ehrler también reveló que existe el interés de explorar, a futuro, la posibilidad de recibir cruceros en Tela, aunque aclaró que esa opción aún se encuentra en una etapa muy preliminar. “La solicitud o el planteamiento que se hizo en el cabildo por parte del alcalde es buscar una empresa si quiere entrar a un estudio para la licitación de los otros 300-350 metros y ver si se puede hacer algo en relación a cruceros, pero no es algo que está hablado; de hecho, me tengo que sentar con dos empresas de cruceros para ver si les interesa”, contó. El ministro agregó que, en caso de concretarse esa iniciativa, inicialmente podrían arribar cruceros pequeños, ya que la ciudad aún no cuenta con la infraestructura necesaria para recibir embarcaciones de mayor tamaño ni un alto volumen de cruceristas.

Como parte de la estrategia para fortalecer la oferta turística del municipio, Ehrler informó que también está prevista la remodelación del Museo Tela Railroad Company y de la posta de turismo, un parque infantil, un embarcadero. Además, se habilitará un corredor de playa de casi 1.2 kilómetros con servicios para los visitantes en la playa municipal.