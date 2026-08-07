Tela tendrá nuevo muelle para yates con inversión superior a L100 millones

"Esto reafirma el compromiso de la administración de ejecutar <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laprensa.hn/honduras/apagones-perdidas-economia-honduras-500-millones-diarios-BE31424063" target="_blank">obras</a> con transparencia, planificación y participación ciudadana, incorporando las opiniones de las autoridades locales y la sociedad civil para garantizar que esta infraestructura responda a las necesidades de la población y contribuya al crecimiento sostenible de uno de los principales destinos turísticos de Honduras", manifestó Fernando Vásquez, viceministro de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT).El proyecto contempla la construcción de un <b>moderno muelle</b> para yates en el sitio donde actualmente permanecen los restos del antiguo muelle, una estructura que durante décadas formó parte de la identidad de Tela y que resultó gravemente afectada por el paso del tiempo y un incendio. La nueva infraestructura busca recuperar ese espacio emblemático con instalaciones modernas, seguras y funcionales, acordes con el potencial turístico de la ciudad.