Autoridades investigan hallazgo de un hombre muerto en Campamento, Olancho

Campamento, Honduras

Las autoridades localizaron el cuerpo sin vida de un hombre en el desvío que conduce hacia la comunidad de Chachaguata, en el municipio de Campamento, departamento de Olancho.

De acuerdo con el informe preliminar, la víctima fue identificada como Luis Miguel Figueroa. Hasta el momento, las autoridades no han determinado las causas de su muerte.

Agentes de la Policía Nacional llegaron al lugar de los hechos para resguardar la zona e iniciar las primeras pesquisas, con el propósito de esclarecer lo ocurrido.