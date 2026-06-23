Autoridades investigan hallazgo de un hombre muerto en Campamento, Olancho

Las autoridades localizaron el cuerpo sin vida de un hombre en el desvío que conduce hacia la comunidad de Chachaguata, en el municipio de Campamento, departamento de Olancho.
De acuerdo con el informe preliminar, la víctima fue identificada como Luis Miguel Figueroa. Hasta el momento, las autoridades no han determinado las causas de su muerte.
Agentes de la Policía Nacional llegaron al lugar de los hechos para resguardar la zona e iniciar las primeras pesquisas, con el propósito de esclarecer lo ocurrido.
De igual forma, el equipo de Medicina Forense se presentó en el sitio para efectuar el reconocimiento legal del cuerpo y recolectar evidencias que ayuden a determinar lo ocurrido, mientras las investigaciones siguen en curso.
Vecinos del sector expresaron su temor por la situación y señalaron que esperan una pronta respuesta de las autoridades para esclarecer el caso y reforzar la seguridad en el área.