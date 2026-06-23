Sicarios matan a balazos a vendedor de frutas en La Ceiba

La Ceiba

Un hombre que vendía frutas, identificado como Enrique Bardales Osorto, de 42 años, murió de forma violenta la tarde de este martes en la avenida La República de La Ceiba, Atlántida.

Según informes de testigos, hombres armados a bordo de una motocicleta llegaron hasta el puesto de venta de la víctima en una parada de buses y, sin mediar palabra, le dispararon en repetidas ocasiones antes de darse a la fuga.