Sicarios matan a balazos a vendedor de frutas en La Ceiba

Un hombre que vendía frutas, identificado como Enrique Bardales Osorto, de 42 años, murió de forma violenta la tarde de este martes en la avenida La República de La Ceiba, Atlántida.
Según informes de testigos, hombres armados a bordo de una motocicleta llegaron hasta el puesto de venta de la víctima en una parada de buses y, sin mediar palabra, le dispararon en repetidas ocasiones antes de darse a la fuga.
El cuerpo sin vida de Bardales quedó tendido boca abajo, justo a la par del puesto de frutas de temporada con el que se ganaba la vida. También se informó que Bardales era padre de dos hijos y que vivía en la colonia Merren.
Hasta el momento, miembros de la Policía Nacional resguardan la escena a la espera de Medicina Forense, mientras se desconoce el móvil del crimen y el paradero de los atacantes.