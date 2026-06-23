Capturan a mujer tras abortar a un bebé en Copán

La Policia Nacional informó sobre la detención de una ciudadana en el departamento de Copán, por presuntamente interrumpir un embarazo de aproximadamente siete meses de gestación.
De acuerdo con los primeros reportes de la investigación, la mujer habría ingerido una pastilla con propósito de provocar el aborto. Tras conocerse el caso, agentes policiales realizaron las diligencias correspondientes y procedieron con su detención para ponerla a disposición de las autoridades competentes.
Hasta el momento, las autoridades no han revelado la identidad de la mujer mientras continúan las investigaciones para esclarecer las circunstancias en que ocurrieron los hechos y determinar las posibles responsabilidades legales.
El caso ha generado diversas reacciones entre la población debido a la sensibilidad del tema y a las implicaciones legales que conlleva. Por su parte, los entes encargados del proceso reiteraron que será mediante las investigaciones y los procedimientos judiciales correspondientes que se establecerán los hechos y se definirá la situación legal de la detenida.