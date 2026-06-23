Capturan a mujer tras abortar a un bebé en Copán

Copán, Honduras.

La Policia Nacional informó sobre la detención de una ciudadana en el departamento de Copán, por presuntamente interrumpir un embarazo de aproximadamente siete meses de gestación.

De acuerdo con los primeros reportes de la investigación, la mujer habría ingerido una pastilla con propósito de provocar el aborto. Tras conocerse el caso, agentes policiales realizaron las diligencias correspondientes y procedieron con su detención para ponerla a disposición de las autoridades competentes.