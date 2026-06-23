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Cerro colapsa sobre bodegas en la colonia Loarque de Tegucigalpa y provoca voraz incendio

Unidades de emergencia y rescate han llegado al lugar del siniestro para intentar sofocar las llamas, remover los escombros y realizar las labores de rescate

Cerro colapsa sobre bodegas en la colonia Loarque de Tegucigalpa y provoca voraz incendio

Los bomberos aún no han podido entrar a la oficina donde están las dos personas atrapadas.

Tegucigalpa

Momentos de angustia y zozobra se viven la mañana de este martes en la zona sur de la capital, luego de que una parte de un cerro cayera sobre unas bodegas ubicadas en la colonia Loarque, provocando un devastador incendio y dejando dos personas atrapadas.

El siniestro ha generado una densa capa de humo negro visible desde varios puntos de la ciudad.

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Asimismo, se reporta que varios vehículos que se encontraban estacionados en los predios de las bodegas quedaron completamente soterrados.

El colapso ha provocado escenas de desesperación entre familiares de los empleados que laboran en el lugar. Entre lágrimas y la impotencia de no poder ingresar, uno de los esposos de las víctimas clamaba por auxilio.

“Ayúdenme, por favor. Está mi esposa ahí adentro, no sé quién más está, no me contesta. Yo la vine a dejar a ella temprano, siempre la vengo a dejar a las 6 de la mañana y esto no había pasado”, expresó el consternado hombre, quien además tuvo que ser contenido por los grupos de rescate tras alterarse ante la dramática situación.

Unidades de emergencia y rescate del Cuerpo de Bomberos, así como ambulancias del Sistema Nacional de Emergencias 911, ya están en el lugar del siniestro. Las llamas ya fueron controladas; ahora la prioridad primordial es remover todos los escombros para poder llegar hasta la oficina donde se hallan las dos personas atrapadas.

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Redacción La Prensa
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